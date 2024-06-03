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台南榮譽市民王貞治會長的親筆祝福　未來台南市府國際廊道看得到

▲日本職棒福岡軟銀鷹會長王貞治會面，王會長聽聞了今年是台南400，特別親筆書寫了加油祝福給全體台南市民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本職棒福岡軟銀鷹會長王貞治會面，王會長聽聞了今年是台南400，特別親筆書寫了加油祝福給全體台南市民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲2日與台南市榮譽市民、日本職棒福岡軟銀鷹會長王貞治會面，王會長聽聞了今年是台南400，特別親筆書寫了加油祝福給全體台南市民，黃偉哲市長特別指示，要將這塊珍貴的簽名板裱框後，展示在市政府6樓的國際廊道，讓前來參觀的市民朋友都能一睹王貞治先生的親筆祝福。

▲日本職棒福岡軟銀鷹會長王貞治會面，王會長聽聞了今年是台南400，特別親筆書寫了加油祝福給全體台南市民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在這塊簽名板上，王貞治先生親自寫下了「台南市の皆さん　氣力　王貞治2024.6.2」（中譯：給台南市的各位　氣力　王貞治 2024.6.2）」，據了解，「氣力」是王貞治先生的座右銘，也是他最喜歡送人的名言，他曾在受訪時提到，之所以常用這兩個字，是基於提升自己技術的挑戰精神，這些沒有毅力就很難持續，所以他才會用這個字眼來激勵自己，也鼓勵他人。

對此，黃偉哲市長說，特別感謝王貞治先生對台南市民的勉勵和加油，台南市萬分珍惜他的心意。王貞治先生勤奮不懈、貫徹始終的榜樣，也確實值得我們每個人學習效法，在人生面對挑戰時，能像他一樣，秉持著「氣力」突破難關，寫下每個人一生中的傳奇。

▲日本職棒福岡軟銀鷹會長王貞治會面，王會長聽聞了今年是台南400，特別親筆書寫了加油祝福給全體台南市民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王貞治先生現年84歲，是世界棒球史上的傳奇與象徵性人物，他在個人職棒生涯中一共擊出868支全壘打，至今仍是世界紀錄保持人，因此他擁有「世界全壘打王」的封號，目前他擔任日本職棒福岡軟銀鷹的會長，繼續為棒球運動灌注熱愛與力量。

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