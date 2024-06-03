桃園機場噪音補助即起受理　可使用行動裝置線上申請

▲桃園機場噪音補助即起受理。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局表示，桃園國際機場航空噪音防制費補助作業，自6月1日開始受理第八梯次(113-114年)申請，桃園與新北兩市6個行政區共36里，約5萬4,000戶可申請，符合申請資格的民眾請在接獲書面通知後，可直接透過手機或電腦至「桃園國際機場航空噪音防制費線上申辦服務平台」網站（https://noisesubsidy.tydep.gov.tw/）線上申請。

上梯次已申辦且資料無異動的民眾，只要提供建物所有權人身分證及半年內任一期電費單即可完成申請，請民眾把握時間於114年12月31日前，向環保局提出申請，以免影響補助權益。

▲可使用行動裝置線上申請。（圖／環保局提供）

環保局長陳世偉3日表示，航空噪音防制區每2年檢討1次，桃園國際機場航空噪音防制區已於113年5月6日重新劃定公告，因疫情解封，航班逐漸回升，經航噪基金管理委員會審議本梯次噪音補償金，提升為原補助標準的60%。

防制區內實際供人居住的建築物，且為112年12月31日以前設置於桃園市或109年12月31日以前設置於新北市林口區下福里者，每戶可請領補償金分別為1級6,000元、2級1萬2,000元、3級1萬8,000元、4級2萬4,000元和5級3萬6,000元。

為減輕民眾奔波與避免現場久候，房屋所有權人收到通知函後，可直接使用行動裝置線上申請，不僅不用出門奔波更可以節能減碳，另外，本次申請與上梯次資料相同未異動時，僅需上傳身分證件及6個月內任一期的電費單，省時便利又環保。如需臨櫃辦理，請備妥相關文件並攜帶印章，於機關上班時間至桃園航空城聯合服務中心航空噪音補助專案辦公室2樓（大園區圳頭里中華路298號）辦理。

環保局提醒，111年1月1日以後搬遷的桃園航空城徵收拆遷補償專案的民眾，也須在113年6月1日起至114年12月31日止期間提出申請，對本梯次防制費補助申請或線上操作有問題時，可電洽03-3850961、03-3856371、03-3856030由專人協助處理。