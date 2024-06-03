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大陸 大陸焦點 特派現場

陸副所長與歹徒搏鬥身中15刀亡　制服染成深紅...英勇對峙身影曝

記者魏有德／綜合報導

武漢江漢區分局漢興派出所副所長邱建軍1日凌晨與一名馮姓歹徒在其租屋處激烈搏鬥，過程中，邱建軍頭部，腹部身中15刀，仍奮力追出公寓，只見其身上制服已染成深紅色，跑了20公尺便倒地不起。參與圍捕的員警緊急將邱建軍送醫，仍因失血過多宣告不治，享年50歲。馮姓歹徒則在被後續增援的警力制伏，帶回警局偵訊。

▲武漢一副所長與歹徒搏鬥身中15刀身亡。（圖／翻攝微博）

▲副所長邱建軍生前最後身影。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，6月3日上午，湖北省武漢市漢口殯儀館告別大廳內，輓聯高懸、花圈繞護。邱建軍同志的遺屬、生前親友、同事及各界群眾代表數百人參加儀式。他們強忍悲痛，含淚送別英雄最後一程。

▲武漢一副所長與歹徒搏鬥身中15刀身亡。（圖／翻攝微博）

▲邱建軍在追捕過程中失血過多倒地。（圖／翻攝微博）

整起事件發生在6月1日凌晨，武漢市公安局接報，在江漢區常青三路某賓館門口，一名男子拿著長刀企圖傷人。江漢區分局漢興街派出所和南國北都警務站員警兵分二路趕到賓館時已撲了空。漢興街派出所副所長邱建軍調閱路口等監視器發現，持刀男子為馮某，今年29歲，離開現場後返回老舊建築的租屋處。

▲武漢一副所長與歹徒搏鬥身中15刀身亡。（圖／翻攝微博）

▲邱建軍的藍色公安制服被染成暗紅色。（圖／翻攝微博）

邱建軍鎖定馮姓歹徒行蹤後，便帶領2名員警和2名輔警持盾牌、鋼叉、警棍等裝備趕赴現場，要求鎖在房內的馮姓歹徒開門投案。根據現場輔警描述，僅僅數分鐘，馮姓歹徒突然手持5公分左右的長劍開門衝出，朝在場員警等人瘋狂劈砍，員警受限於走道狹窄，只能邊擋邊退，退出屋外。

此時，邱建軍示意眾人退後，再次持手槍單獨進入屋內，此時，馮姓歹徒情緒異常暴躁，雙手揮舞匕首衝出，其母親試圖上前勸阻，十分危險，邱建軍遂迎上前與其搏鬥，過程中，邱建軍頸部、腹部等15處被刺傷，鮮血不停噴出，將制服染成一片暗紅色。

▲武漢一副所長與歹徒搏鬥身中15刀身亡。（圖／翻攝微博）

▲馮姓歹徒被支援警力制伏。（圖／翻攝微博）

馮姓歹徒趁亂逃出屋外，順著樓梯往下逃，邱建軍強忍傷痛，一路緊追到租屋處外，就這樣追了20多公尺遠，便因體力不支倒在血泊中，案發現場從房間到樓梯、小區路邊全是斑斑血跡，令人不敢直視。

雖然馮姓歹徒被後續趕到的支援警力制伏，但邱建軍卻仍因失血過多送醫不治，失去寶貴的性命。

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