爸衝回火場喪命！抱4歲兒「同葬1副棺材」　家屬淚：父子永遠相擁

▲國外45歲父親衝入火場拯救4歲兒子，但最終父子皆不幸身亡，合葬同一具棺木。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

英國一名勇敢的4寶爸巴瑞（Barry Mason）在4月一場大火中不幸喪生。據家屬說法，巴瑞在火災當下無視親友勸阻，衝進火場拯救4歲的小兒子伊森（Ethan Mason），最終不幸地與兒子一同喪生。這對父子雖然未能生還，但他們將被葬在同一副棺木中，緊緊相擁，感人的親情故事也在網路社群上廣傳。

據英國《每日郵報》29日報導，大曼徹斯特郡維根鎮（Wigan）沃靈頓路（Warrington Road）的一棟民宅4月14日凌晨2時30分發生大火，45歲父親巴瑞眼見房屋被火勢燃燒，仍不顧性命地衝進火場拯救4歲兒子伊森。警方隨後證實，巴瑞已不幸當場死亡。

根據伊森的阿姨潔西卡（Jessie Wilson）表示，巴瑞生前最後一件事就是拯救伊森，但伊森被救出後全身有86%以上被燒傷，緊急送醫後一直處於昏迷，且只有不到10%的機率存活。令人遺憾的是，伊森最終仍在4月16日離世。

▲據家屬透露，巴瑞和小兒子被葬在同一具棺木之中，緊緊相擁。（圖／翻攝自Facebook）

潔西卡隨後在募款網站Go Fund Me頁面上透露了悲劇，「小伊森決定不想讓爸爸獨自一人，現在他又回到了爸爸的懷裡。」《每日郵報》報導指出，伊森將與爸爸巴瑞被葬在同一副棺材中，互相擁抱著。潔西卡說，巴瑞是他們一家子的英雄，「巴瑞和伊森將一起安息，巴瑞將永遠將伊森抱在懷中。」

Go Fund Me募款頁面目前已經籌集了超過6萬3300英鎊（約新台幣260萬元）的善款。報導稱，許多捐贈者向這對「了不起」的父子致敬，其中一則感人的留言寫道，「任何家庭都不該經歷這種事。我知道任何話語都不能改變什麼，再多的金錢或幫助也難以修補你們的心。但希望這些來自全世界的善款，可以稍微幫助你們在悲痛中減緩一些經濟壓力。」

報導稱，這起火災的起火原因據稱是因為廚房的小冰箱故障所引起，巴瑞的大兒子大衛（David）從房子後方的排水管爬下逃生，但身上也有燒傷。另外，巴瑞的妻子瑞秋（Rachel），以及另外2名子女也分別從窗外爬梯子或直接跳到拖車的帳篷上逃出生天。