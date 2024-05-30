幫修車廠老闆查應徵者前科紀錄　北市警小隊長緩起訴代價曝

記者黃宥寧／台北報導

北市警中正一分局偵查隊顏姓小隊長，遭控任職於北投偵查隊時，涉替當地楊姓汽車業者查個資，其因竟是楊男想得知來應徵的人是否有犯罪紀錄，狡猾的楊男更為了招攬維修業務，與賴姓員工將待修的BMW以熱熔膠破壞以此詐保得手40萬6500元。士林地檢署處分緩起訴，期間1年，3人各向國庫支付6至20萬。

緩起訴指出，汽車行楊姓老闆（56歲）在北投區經營汽車維修，45歲賴姓員工從2015年受僱汽車維修技師。然而，楊為事先查悉應徵公司維修工作的人有無犯罪紀錄，竟叫顏姓小隊長替其查4人個資。

▲中正一分局顏姓小隊長在同仁眼中做事相當認真。（資料圖／記者黃宥寧攝）

2018年起，顏員輸入個人帳號密碼登入「刑案知識庫」，在 「查詢案由」欄位輸入「自強街賭博案」 不實事項，及在「查詢條件」欄輸入陳某身分證字號違法搜集，再以LINE傳給楊「沒有資料」等訊息，洩漏被害人前科紀錄。

不僅如此，想賺錢想瘋楊男利用13位車主送修事故車輛機會，明知某輛BMW無大面積車損，竟叫賴男以熱熔膠製造假車損並拍照，再請不知情許姓會計師做不實理賠書，向保險公司申請理賠，前後詐得40萬6500元。

偵查後，楊涉違法搜集、處理及利用他人個資，顏涉故意洩漏國防以外秘密、公務員登載不實準文書、違反個人資料保護法及公務員假藉職務上之機會違法蒐集、處理及利用他人個人資料等罪；楊、賴涉詐欺取財罪，偵查時，3人坦承犯行，楊繳回犯罪所得。

▲顏姓小隊長查緝槍砲犯，果斷火速將人壓制在地。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

檢察官審酌楊、賴5年內無犯罪紀錄，顏無任何前科，3人歷此司法偵查程序應有所警惕，且考量3人行為所生危害、犯罪情節等一切情狀，參酌刑法57條，認以緩起訴處分為適當。

條件為，楊男緩起訴1年，確定之日起8個月內，向國庫支付20萬元；顏員緩起訴1年，確定之日起8個月內，支付國庫15萬元；賴男緩起訴8個月內，向國庫支付6萬元。