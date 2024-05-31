20萬遊瑞士「司機連人帶車被抓走」　台團慘丟包！路邊流浪10小時

▲瑞士度蜜月，司機竟被警方帶走了，全團成員被留在路邊乾瞪眼。（圖／示意圖／達志影像）



網搜小組／劉維榛報導

「整團慘遭丟包！」一名人夫傻眼直呼，花了20多萬去瑞士度蜜月，行程才走到一半，司機連人帶車被警察帶回，全團成員在路邊等了4小時之久，還狼狽在路邊找餐廳與飯店，大家拖著行李奔走10小時才休息，「覺得超內疚，老婆開心出遊遇到這種事」，至於司機被抓原因也爆傻眼。

一名男網友在Dcard表示，4月去瑞士度蜜月，不料午餐吃完上路，1點多左右突然被當地警方攔檢，整團人下車在路邊等待，「原本以為只是小插曲，結果巴士出事，司機直接被帶走，全部人都傻眼了！」

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過程中，導遊也一直安慰大家，並表示等等會有人來接應處理，結果空等半天，原PO說，「原本15分鐘，變1小時...2小時...4小時，最後大家在馬路邊，等到6點多才臨時找餐廳吃飯。」

原PO直言，團員中的阿公阿嬤非常緊張，其他人也焦躁不已，等到9點就怕當地治安不好，導遊意識到這問題後，就帶著全團拉著行李找旅館，「將近晚上11點在瑞士街頭找還可以check in的住宿」，原PO與老婆在路邊流浪10小時之久，就這樣過了慌亂的一天。

驚魂記曝光後，底下網友好奇司機被抓的原因，「卡後續，到底為什麼司機被抓」、「旅行社應變也滿差的，15分鐘變四小時，晚上還要這樣找飯店」、「好扯喔，導遊當時都沒做任何處理嗎？至少要緊急聯絡其他司機什麼的吧？」「超扯欸！幫高調」。

原PO補充回應，因為那台遊覽車前一團有載大陸遊客，有4個人落跑沒有團進團出，而車子被罰了幾萬法郎，業者沒有繳錢就跑出境回德國，「結果我們這團出這台車又跑進瑞士」，因此出事了。

至於司機被帶走的原因，原PO苦笑解釋，是因為警察不會開大巴，「所以把司機扣走讓他開去保管處。」

對此，一名曾在歐洲讀書的台人透露，被警察攔檢是很正常的事，「我在捷克讀書，每次搭13小時去找在瑞士的男友，基本上每一次巴士都會停下，然後警察上車檢查護照，有時候會查1小時以上，如果車上的旅客有來自土耳其等國家，大部分都會查很久」。