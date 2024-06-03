籲「花東三法」趕快撤案　柯建銘：柯文哲一念之間可以興邦或亂邦

▲民進黨團總召柯建銘向民眾黨主席柯文哲喊話。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（3日）上午再度向民眾黨主席柯文哲喊話，朝野應該對話的時候到了，「你一念之間可以興邦或亂邦」，針對「3大錢坑法案（指花東3法）」，以及《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《國家安全法》修法，民眾黨是否將為虎作倀？都在柯文哲一念之間。

針對柯文哲表示，2月1日新國會成立至今，民進黨從來沒有找民眾黨討論過任何法案，一次都沒有，柯建銘今天上午在黨團記者會表示，激情過去，朝野都應該冷靜的時刻到了，朝野還要鬥下去嗎？應該對話的時候到了，國家是大家的，立法院議事正常非常重要，假若一直惡化，台灣社會還要這樣對立下去嗎？

柯建銘表示，態度決定高度，柯文哲的態度也將決定他的高度，一個政治人物很少會有這種歷史上的機遇，一念之間可以改變整個國家的氛圍，「柯文哲你現在就在這個位置上面，你一念之間，一個轉變，事實上，就沒有所謂的藍白合作、毀憲亂政了」。

柯建銘說，10年前的318運動是所有台灣人民反對執政黨，今年517之後，變成所有人反對在野黨，為什麼反差這麼大？難道國民黨、民眾黨不會好好思考這個問題嗎？政黨存在的意義是在出賣國家利益嗎？立委跑攤時不怕選民詰問嗎？

柯建銘說，祈求朝野能夠好好坐下來談一談，他說「民進黨從來沒有找民眾黨」，但藍白一路碾壓、蓋牌、強制表決，難道要去跟藍白溝通違憲賣台嗎？不要老是推卸責任，這套應該收起來，回歸所謂「理性、務實、科學」。他說，實際上他常常碰到民眾黨團總召黃國昌以外的民眾黨立委，他們都很無奈、敢怒不敢言。

柯建銘表示，民進黨團希望針對攸關新台幣2兆元的「3大錢坑法案（指花東3法）」好好談，是否趕快撤案？此案徹底違反行政立法權力分立原則。另外對於國民黨立委提案修正《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，柯文哲是否該有明顯態度？還有前總統馬英九主張修《國家安全法》，民眾黨是否將為虎作倀？柯文哲一念之間可以興邦或亂邦，請好好抓住這個機會。