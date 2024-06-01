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AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

▲▼「3次千萬、2次200萬」陽明交大校園帶偏財　師生：可能是祂。（圖／記者陳凱力攝）

▲陽明交大。（圖／記者陳凱力攝）

生活中心／綜合報導

隨著人工智慧的快速發展，許多行業都面臨著自動化與智慧化的挑戰。然而，因光電系的跨領域科學性質，常處理複雜且多變的技術問題因而需要結合物理、光學、材料科學、電子學等多門學科的知識。這種跨學科的知識整合和應用，都是目前AI短時間難以取代的，更可以想見，畢業生一出校門，就是半導體產業搶著要的人才，年收破百不是夢想。也難怪今年陽明交大光電系招生，二階段刷到61位，但最後正取只取19位，資優生搶破頭想搶進！

光電系主任陳方中教授表示，光電工程學系隸屬於電機學院，教學以小班制為主，確保老師都能掌握學生學習情況，同學間及與學長姐的感情也都很好。至於光電未來出路，因光電的本質是跨領域科學，更是未來科技的走向，光電系培養的學生都擁有能在各科技產業的移動力，未來就業能有更多選擇的機會，讓畢業生「能選擇工作，而不是被工作選擇」！

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而光電系學生出路向來確實廣泛，且都是科技大廠搶著要的人才，如光電業友達、群創、晶電等，半導體業如台積電、聯發科、聯詠等，或是外商輝達、Google、蘋果、艾斯摩爾等都有。不過近來因台灣半導體業整體發展較快速，薪資一般較好，所以近幾年的調查顯示，陽明交大光電系畢業生有高達六成以上是進到半導體產業。

▲陽明交大光電系招生，考生及家長參觀系館的陳列展示。（圖／陽明交大提供，下同）

▲陽明交大光電系招生，考生及家長參觀系館的陳列展示。（圖／陽明交大提供，下同）

過去媒體報導，在2023年科技公司年薪排名中，半導體業就包辦前五名。第一名聯發科，平均年薪為194.2萬元；亞軍為群聯電子的146.6萬元；第三名為艾司摩爾，平均年薪130.2萬元；台積電第四名，平均年薪119.5萬元；第五名是美光，平均年薪106.5萬元。

而參與面試的陽明交通大學光電工程學系副教授陳皇銘則透露，面試的目的就是希望發掘個別學生的特質與優勢，找出具有潛力的學生，透過學習歷程，以及個別面談互相了解，再經由大學評量七大尺規，找到有熱情且具備跨領域學習能力的學生。

教授也鼓勵孩子，不需把面試當成演講比賽，「我們不是找最會說話的學生，所以不要害怕展現自我，放輕鬆。」，能在面談中，盡情展現自己的專長與特質。

陽明交通大學光電工程學系副教授張祐嘉則透露，面試中讓自己印象最深的，不是特別會說話的，而是散發出樂觀、自在態度的學生：「做自己，表現自己的長處」，應對靈活，而不是只懂回答制式的答案，就能真誠地流露出對學習的熱情，這也是老師們想挖掘的人才：「這樣的特質對應到未來的大學生活，會是學生求知的熱忱、自主學習的能力。」

▲陽明交大光電系招生，考生及家長參觀系館的陳列展示。（圖／陽明交大提供，下同）

陽明交通大學光電工程學系陳方中主任、高宗聖教授提供面試加分五大訣竅，如下：

衣著：乾淨整齊是最重要的，甚至穿高中制服來都可以，不見得男生要穿西裝，女生要穿套裝。但絕對忌諱穿拖鞋、涼鞋、短褲或短裙。

備審資料：不需幫教授畫線粗體標重點，內容本身只要夠吸引人、邏輯夠清楚，不用刻意強調就能自動聚焦目光。
多練習：考前多模擬練習，熟悉臨場感與口條。

放輕鬆：面試時不用太過緊張。盡量從容、真誠而有自信地展現自我。

不是演講比賽：面試時，請誠實面對心中對理想科系的想法。我們不是在徵求員工，面試過程也可以是我們提供學生對未來的規劃建議。

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