逃亡16年突發文「警察抓不到我」　泰男公開藏身處落網

▲烏提猜落網後堅稱，當年刺傷人只是出於自我防衛。（圖／翻攝自Thaiger）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國男子烏提猜（Wuttichai，又名Kay）2008年在酒吧喝醉與人爆發嚴重衝突，刺傷對方後逃逸，被控謀殺未遂，這一逃就是16年，期間經常換工作過日子。沒想到他近期卻突然在社群媒體發文宣稱沒有人抓得到他，甚至公開藏身地點，挑釁意味濃厚，「我就在塔坤（Ta Khun），你抓得到就來」，結果6月1日立刻被警方逮捕。

Thaiger報導，烏提猜現年35歲，逃避泰國警方追捕長達16年，2008年4月10日這天他在酒吧與另名顧客發生嚴重爭執，刺傷對方後逃離現場，事後受害者向當局通報，當地法院2008年4月21日發布。

從那之後，烏提猜躲起來過日子，經常換工作，這一逃就是16年。沒想到他卻突然在社群媒體上發文嘲笑警察抓不到他，公開藏身地點，挑釁意味濃厚。烏提猜直說，「哪一名警察敢來抓我？沒有一個警察有那個膽，我就在塔坤（Ta Khun），你抓得到就來」。

烏提猜此舉立刻引來警方注意，也查到烏提猜就在一間榴槤商店上班，立刻出動警力小組把他逮捕。烏提猜落網後部分認罪，承認當年有把人刺傷，但堅稱只是出於自我防衛，也說完全沒想到在社群媒體上的那篇發文會讓他被捕。