澤倫斯基香格里拉對話演說：逾百國家組織參加烏克蘭和平峰會

▲澤倫斯基在新加坡發表演說，邀請各國參加6月中旬的烏克蘭和平峰會。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基2日在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）第七場全體會議上發表演說表示，全球已有106個國家與國際組織同意參加6月15日的烏克蘭和平峰會，呼籲亞洲國家參加。

聯合早報、南華早報報導，這是澤倫斯基自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來第2次出訪亞洲，他在會議上發表演說期間邀請區域國家領導人共同出席6月在瑞士舉辦的和平峰會，屆時討論議題將包括核安全、糧食安全與釋放戰俘。他也暗批俄羅斯企圖干擾峰會，批評俄羅斯威嚇某些國家不許出席。

新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）並未透露新加坡屆時是否會參加，但強調新加坡譴責入侵行動，並向烏克蘭援助軍用救護車。美國華府表態支持這場和平峰會，但尚未確認拜登是否出席；澤倫斯基曾說，「我知道美國支持峰會，但我們並不知道支持到何種程度，和平峰會需要拜登總統，其他關注美方反應的領導人也需要。」

中國大陸已表示難以出席這場峰會，根據中國大陸外交部發言人毛寧5月31日在記者會上的說法，會議應該具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公評討論的要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。

▼烏克蘭主導的和平峰會將於6月15日至16日在瑞士舉行。（圖／路透）