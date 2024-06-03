黃仁勳演講點名16間大學！　「8國立8私立」入榜

▲黃仁勳演講背板中，出現超過40家台股公司，以及17所大學。（圖／記者高兆麟攝）



記者張靖榕／綜合報導

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳2日到台大發表keynote演說，主題為「開啟產業革命的全新時代」，演講中秀出台灣地圖並列出與輝達合作的台灣供應鏈夥伴，其中包括超過40家台股公司，還有16+1所大學。網友將大學列出來，還有人開玩笑說沒上榜的大學可以準備退場了。

黃仁勳在演講中將輝達與台灣緊緊聯繫在一起，感謝台灣幫助輝達實現願景，「台灣與輝達的合作，創造了世界AI的起點」，「台灣是無名的英雄，世界的支柱。」他還在演講背板中列出與輝達合作的台灣大學。

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國立大學共8間：

1. 國立中央大學

2. 國立成功大學

3. 國立中山大學

4. 國立台灣師範大學

5. 國立台灣科技大學

6. 國立台灣大學

7. 國立清華大學

8. 國立陽明交通大學

私立大學共8間：

1. 中原大學

2. 輔仁大學

3. 義守大學

4. 實踐大學

5. 南台科技大學

6. 淡江大學

7. 東海大學

8. 元智大學

演講最後的感謝影片中，背板也出現台灣地圖，以及和輝達合作的台灣供應鏈夥伴，當中新增國立台北科技大學。

網友將照片和名單分享到PTT，眾人紛紛回應，「天大地大台科大」、「看了好久，還好有找到」、「剩下的都可以廢掉了」、「文組：老黃是誰」、「我以為我唸的是糞校，居然上榜了」、「有助招生入學率」、「淡江人，穩了」、「自詡高學歷的某群不在這名單上的可以退教了」、「阿肥看到我的國立學店好感動」。