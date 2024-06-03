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黃仁勳演講大讚通化夜市　激推「阿婆水果攤」掀網朝聖：可以上市了

記者趙蔡州／綜合報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳2日在台大進行發表演講，除了分享AI科技技術進程、數位孿生等主題外，也爆料自己是「沒有夜市就活不了的人」，從4歲多就非常喜歡逛夜市，接著點名通化夜市非常棒，還說裡面有一間水果攤賣的水果非常優質，推薦大家可以買來吃吃看。

▲▼輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

▲黃仁勳大讚通化夜市，還點名裡面1間水果攤的水果很好吃。（圖／記者李毓康攝）

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黃仁勳2日晚間在台大演講時，忍不住岔開話題開始大聊「夜市」，他聲稱自己是「沒有夜市就活不了的人」，夜市對他來說很重要，他4歲多就非常喜歡逛夜市，「因為我很喜歡觀察人潮，我的父母也常常帶我去夜市，『圓環』，我講對嗎，圓環吃蚵仔煎」。

黃仁勳還說，他的臉上有一個疤痕，是以前有一次他在逛夜市時，沒有注意到有人在旁邊洗刀，結果不小心就被傷到臉，儘管如此仍沒有減少他對於夜市的喜愛，他接著點名「通化夜市」真的超棒，還說那邊有一個賣水果43年的阿姨，阿姨賣的水果非常好吃「就讚、就齁呷」（台語），推薦聽眾可以去買來吃吃看。

▲▼黃仁勳演講自曝4歲就愛逛夜市 邀大家買水果找「這1攤」：就齁呷！。（圖／翻攝自Google地圖）

▲網友跑到黃仁勳點名的水果攤的Google評論留言。（圖／翻攝自Google地圖）

黃仁勳的說法一出立刻引發網友討論，許多網友紛紛湧入Google評論並在該水果攤留言，有人說「明天水果攤代號（股市代號）多少」、「水果攤或成黃仁勳演講最大的受惠者」、「老黃親自直播帶貨攤位」、「股票會不會漲我不知道，這攤一定會漲」、「朝聖AI水果」。

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黃仁勳水果通化夜市

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