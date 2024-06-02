大溪客庄神農文化祭　結合「大龍門」觀光遊程展現宗教文化魅力

▲大溪客庄神農文化祭，結合「大龍門」觀光遊程。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024大溪客庄神農文化祭」1日起，於大溪區永昌宮舉行，為期兩天。副市長蘇俊賓出席活動表示，大溪客庄神農文化祭今年邁入第二屆，在永昌宮主委楊成雙大力支持之下，永昌宮及龍潭龍元宮兩廟宇間首次會香交流，並與市府合作推廣「大龍門觀光廊帶」遊程與景點，邀請民眾「月月迎好神、暢遊大龍門」，推動觀光。

蘇俊賓說，大溪客庄神農文化祭活動，結合永昌宮神農大帝「四廿六」和普濟堂關聖帝君「六廿四」雙品牌宗教慶典，充分發揮廟宇及文化特色，也是「大龍門觀光廊帶」計畫的第一步，串聯大溪、龍潭、石門地區豐富的資源，未來市府將持續支持推展廟宇文化、帶動大溪地方發展。

蘇副市長今日參拜永昌宮，祝賀神農大帝聖誕，並參觀客庄產業市集、大溪客庄創生復育基地及兒童繪畫比賽得獎作品。大溪區公所表示，大溪永昌宮主祀神農大帝，自去（112）年起結合地方創生團隊與在地團體，辦理大溪客庄神農文化祭，將地方特色市集及音樂表演融入傳統慶典。

今日活動包含：客家米食製作、客祖孫共學、客庄小旅行、免費DIY等，並結合當地產業市集和文化藝術表演；明日則由信徒行腳至兄弟廟龍潭龍元宮進行會香交流，感受神恩吉祥和喜慶氛圍。包括市議員李柏坊、陳治文、市府客家局長范姜泰基、大溪區長徐景揚及永昌宮主委暨南興里里長楊成雙等均一同出席。