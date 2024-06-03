▲端午連假公路局北分局轄管省道，疏運措施報你知。（圖／北分局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

端午3天連假於6月8日起展開，公路局北區養護工程分局2日表示，該局預估北部地區自6月7日(星期五)下午4時起，在快速公路銜接國1及國3與國5南港系統附近路段會有第一波南下車潮，連假首日6月8日（星期六）上午8時更將湧入大量南下車潮。

台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於端午連假的6月8日5時至12時，南入匝道將封閉，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

由於這次的端午連假是今年的最後一個連續假期，北分局建議，中短程旅次的用路人，可以利用台61線及台1線、台3線、台31線作為桃園、台北、新竹間往返的替代道路，北部地區往返宜蘭、花東地區用路人如遇國道5號壅塞，建議可改道行駛台9線，因台2線福隆海水浴場周邊路段於歷次連假期間皆屬易壅塞路段，建議改道可節省更多寶貴行車時間。

短程出遊的車潮，預估在連假期間每天都會出現在各知名遊憩區的周邊路段，省道台2線北海岸淡水至萬里附近及東北角福隆至瑞濱路段、台3台4台7線大溪、慈湖、石門水庫風景區，台3線北埔、峨眉附近、台9甲烏來都是容易車多段，預估交通高峰時間大約是11-13時和17-19時。

公路局呼籲如遇天候不佳則減速慢行並視路況駛離快速公路，勿超速、勿酒駕、變換車道請打方向燈並先注意前後路況，快速公路沿線規劃舒適休息站供用路人小憩。