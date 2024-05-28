多人闖關送法辦！蘇花改早中晚3時段放行　公路局籲用路人配合

▲蘇花改自實施早、中、晚3時段放行，已發生多起闖關事件。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台9線158k+600下清水橋自4月6日單線雙向開放小型車，考量用路人行車安全，初期通車進行時段管制，管制路段北端為台9線仁水隧道北口(台9線154K+787)，南端為崇德管制站(台9線166K+700)，每日放行上午6~8時、中午12~13時、傍晚17~19時3個時段，夜間實施預警封閉管制。

公路局表示，25日及26日夜間預警封閉時段，發生用路人接連二次闖越管制站進入管制路段，經東區養護工程分局南澳工務段通報警察單位攔查後，已依法送辦。

公路局呼籲用路人，考量行車安全，本路段目前實施夜間預警性封閉，管制期間請配合放行時段通行，切勿擅自闖越管制路段，避免發生危險。

提醒用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾可充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。