國1大雅系統交流道加入端午疏運　高公局曝中部好走路段

▲國道1號增設銜接台74線系統交流道已通車，將加入端午疏運。（資料圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假將至，由於國道1號大雅系統交流道已於5月13日通車，高公局表示，中部路段高快速路網更加完善，不但已可串連國道1號與台74線，使台中地區高、快速公路連接更加完整，加上112年通車的國4豐原潭子段，南來北往之用路人穿越中部地區時將有更多高快速之替代路線可選擇。

高公局建議，用路人開車行經國道中部路段時，除可利用國1台中系統、國3中港系統轉國4、台74線銜接國3外，亦可經由國1大雅系統直接銜接台74線前往國3，避開國道台中路段大量車流。

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由於端午連假將出現大量出遊車潮，高公局建議，用路人行前可預先利用「高速公路1968」網頁或1968App瞭解連續假期各項交通管制措施，經由「即時路況」與「即時影像」功能確認國道當下路況，選擇適合時間出發；並事先開啟1968App「自訂推播」、「路況播報」等功能，掌握國道及替代道路即時路況，彈性調整行車路線，避開國道壅塞路段。

端午節連假期間，國道也將實施高乘載管制，包括6月9、10日於國5北向採時段性高乘載管制，高公局也提醒民眾留意並配合。