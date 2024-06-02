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男生不穿內褲恐「影響生殖功能」！醫曝3大壞處

▲▼內褲,穿著,服飾。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲陳忠佐表示，若男性不穿內褲的話，可能會影響生殖功能。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

男性若是不穿內褲，可能會影響精子的質量、生殖能力！泌尿科醫師陳忠佐近日表示，男性穿內褲後有3大好處，若是不穿的話，不但會增加感染、發炎的風險，導致泌尿系統的健康問題，更有可能影響精子的質量、生殖能力，因此最好還是穿上為妙。

陳忠佐近日在臉書上分享，內褲的起源，最早可以追溯到數千年前，剛開始人類的祖先沒有穿衣服，之後隨著文明的發展，人類開始穿著各式不同的衣物，用來保護身體、保持衛生，而內褲則是近年來才普及的產物，與社會風俗、衛生觀念及時尚進展的變化有相關性。

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在男性內褲當中，常見的有最基本的三角褲、提供更多覆蓋的四角褲，也有專為美觀而設計的低腰內褲等款式。至於材質的部分，則有棉質、酯纖維、莫代爾以及竹纖維內褲等等，各自有著不同的特色。

▲▼精子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳忠佐分享了穿內褲的3大好處，以及不穿內褲的3種壞處。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

陳忠佐表示，男性穿上內褲後共有3大好處，第一是能夠吸收汗水、保持乾爽，減少私密部位感染的風險，能夠保持局部衛生。

第二則是有支撐、緩衝的作用，能夠避免運動時的晃動產生碰撞、摩擦，降低不適感，有些內褲還能有效降溫、增加陰囊的舒適度。

第三是具有隱私保護的效果，內褲是最貼近身體的衣物，除了基本的遮蔽功能以外，也能防止意外走光的情況發生。

至於不穿內褲有什麼壞處？陳忠佐說，第一是衛生不佳，若是沒有穿內褲，可能會導致殘留的尿液接觸衣物，增加感染、發炎的風險，容易引起私密部位不適，甚至導致泌尿系統的健康問題。

第二為影響生殖器健康，由於內褲有助於保持陰囊的溫度，維持在適合的範圍內，若是不穿內褲，可能會導致陰囊溫度升高、進而影響精子的質量、生殖能力。

第三點壞處則是蓉以ˋ受傷，由於缺乏內褲的支撐，穿著寬鬆衣物時，生殖器會晃動、摩擦，進而增加受傷的風險。

 
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