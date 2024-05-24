4年出門不穿內褲！妹子曝「身體驚人反應」　一票人+1：舒服

▲原PO連出門也不穿內褲。（示意圖／記者田暐瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多女性深受婦科感染的困擾！一名女網友透露，4年來都不穿內褲，就連出門也是，好處是私密處比以前健康。文章引來一票妹子+1，「在家全裸+不穿褲」、「很舒服啊，我有時候也會不穿，爽」。不過婦產科醫師指出，不是沒穿內褲就不會有分泌物，更要注意坐到髒的地方，恐有感染風險。

一名女網友在Dcard害羞自曝，除了生理期來，她4年前就不穿內褲，現在習慣成自然，「平常都是穿裙子之類的，所以不會有摩擦的問題。」

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原PO直言，沒穿內褲的好處是，「說真的，分泌物比以前少很多...感覺大家會覺得很噁心，但我覺得（私密處）比以前健康！」因此好奇也有人也是如此嗎？

文章曝光後，有網友驚問「穿裙子不穿內褲...那會穿安全褲嗎？小心被看到下面」、「拜託妳裙子穿厚一點最好防水的那種，我不想坐到妳的精華啊啊」。原PO則回，「我都穿及地長裙，都會確保擦很乾淨再離開廁所！」

對此，一票女孩都點頭，「在家不穿，出門會穿」、「不會被看到的話，這其實是對私密處保養最好的方法」、「很舒服啊，我有時候也會不穿，爽」、「在家全裸+不穿褲」、「睡覺的時候不穿，讓它通風會比較健康的樣子」、「+1 已經習慣不穿內褲3年左右了」、「在家不穿，從此分泌物幾乎沒再出現」、「在家我都穿男生的四角褲通風，長時間外出才會穿女用內褲」、「我是在家看洗完澡就不穿內褲了，不穿內褲的好幾年了，都沒婦科毛病很讚」。

事實上，婦產科醫師蕭詠嫻曾指出，不是很建議女生洗完澡就不穿內褲，若不穿內褲，只是分泌物不會沾在內褲上，「是一個假象而已」，多少還是會有一些分泌物，不是沒穿內褲就不會分泌，且要注意坐到比較髒的地方恐有感染風險。