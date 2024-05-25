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社會 社會焦點 保障人權

海陸男闖入女輔導長香閨！「掏出生殖器」跟她內衣褲合照

▲桃園市丁姓男子在桃園市某智能發展中心擔任男照服員，遭指控於2020年至2021年晚間潛入2名女身障者寢室，趁機撫摸胸部猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）。

▲郭男先前服役期間，擅闖女輔導長的寢室，還掏出生殖器與女輔導長的內衣褲合照。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者柯振中／綜合報導

桃園一名郭姓男子曾在海軍陸戰隊陸戰66旅服役，沒想到他服役期間4度闖入女輔導長的寢室，掏出生殖器與輔導長的內衣褲合照，還拍下健保卡等含有個資的身分證件，上傳到LINE群組分享。桃園地院審理後，判郭男需入獄服刑1年，不得上訴。

根據判決書內容，郭男過去在海軍陸戰隊陸戰66旅服役，明明知道連上的女輔導長小花（化名）是他的長官，仍舊入侵小花的寢室，並且拍下小花的健保卡、身分證等證件，上傳到有98名成員的LINE群組上。

郭男擅闖小花寢室後還不滿足，後來又接連闖入了3次，甚至還在小花的寢室內裸露生殖器、把生殖器擺在小花的內衣褲旁拍照，再上傳到LINE群組讓成員瀏覽。

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲郭男先前服役期間，擅闖女輔導長的寢室，還掏出生殖器與女輔導長的內衣褲合照。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

郭男噁心的行為東窗事發後，被桃園地院簡易庭依照4宗侵入住宅罪、4宗散布猥褻影像罪、1宗非法利用個人資料罪，判合併執行1年2月。

對此，郭男不服、提起上訴，聲稱雖然沒跟小花達成和解，但這是因為小花拒絕和解，並非他沒有誠意，且他在事發後已經退伍、沒有再犯的可能，小花的居住安寧已獲得確切的保障，且他的行為雖然與社會道德、相關法令不符，但並無造成小花的具體損害，請求法官從輕量刑。桃園地院審理後，依照4宗侵入住宅罪、2宗散布猥褻影像罪、1宗非法利用個人資料罪，判合併執行1年，不得上訴。

 
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