女性友狂露「下面兩條線」超惹火！他急護住：該提醒？　網吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨苦惱表示，他與一位女性友人出門逛街時，發現對方在做某些動作時會露出內褲，「不知道要不要提醒一下，但又怕說了會尷尬。」不少老司機看完原PO敘述，反倒認為女生是故意的，不禁笑說「勸你不要多管閒事。」

網友在Dcard發文提到，女性友人穿著細肩帶平口背心、薄外套及牛仔短褲，看起來十分正常；但當她彎腰、稍微前傾或蹲在地上看商品時，便會出現尷尬畫面，「我都能俯看到兩顆包子，當然我會想辦法幫她左遮右擋，注意周圍有沒有除了我以外的色狼經過。」

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更令原PO傻眼的是，女性友人蹲下去的瞬間，褲子裡像是兩條線接合的粉色內褲就會跑出來，「不知各位認為該說還是不說呢？我平時看到路人發生這種事，都會過去小聲提醒的，像是在夜市看到穿校裙的女生，裙子被背包越拉越高，我就走到她旁邊跟她說，『注意一下裙子』，而對方則會馬上道謝，接著我就點個頭走了。」

▲男網友求問，「看到女生朋友內褲露出要提醒嗎」。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到，網友們卻有不同看法，紛紛回應「想太多，那就是要露的吧」、「露出一定會感覺得到，所以她是故意的」、「女生會這樣穿的，應該都有自知之明，你安靜欣賞就好」、「她就是想露啊」、「故意要給你看，勾引你吧」、「當事者：你不要多管閒事」。

不過，也是有人中肯表示，「你人很好耶，可以拍一下自己胸口說『欸妳衣服小心！』如果她依然故我，那大概就是故意的了。」