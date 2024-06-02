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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸防長稱「分裂台灣必粉身碎骨」　陸委會：已違反聯合國憲章

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸國防部長董軍2日在新加坡「香格里拉對話」上表示，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。」對此，陸委會下午回應，中共應正視中華民國持續民主繁榮的事實，放棄非理性的言論及作為，「中共近來屢次在國際場合公然以武力威脅我方，已嚴重違反聯合國憲章。」

陸委會提到，中共再次以窮兵黷武的言論威脅台灣與週邊國家，其集權體制衝擊亞太區域和平安全的風險已經升高。

陸委會指出，中華民國是主權國家，台灣從來都不是中華人民共和國一部分，兩岸互不隸屬是客觀事實，也是台海現狀。中共屢次以並未涉及台灣地位之聯大2758號決議，錯誤連結其「一中原則」，企圖形塑「國際一中」，台灣人民與國際社會決不會接受。

▼中國大陸防長董軍。（圖／路透社）

▲▼中國大陸防長董軍。（圖／路透社）

陸委會強調，中共近來屢次在國際場合公然以武力威脅我方，已嚴重違反聯合國憲章第2條第4款「不使用或威脅使用武力」等規定與聯合國成立的基本精神。

陸委會正告中共當局，「切勿一再誤判情勢，任何不尊重民意、不符合民主人權、訴諸戰爭的法律及威懾行徑，均違反國際法原則，終將適得其反，呼籲國際社會共同因應此一情勢發展。」

陸委會還說，維護台海和平是兩岸的共同責任，總統賴清德就職演說已強調站穩延續「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀；以對話取代對抗、交流取代圍堵；以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標，已釋出充分善意，「呼籲中方用心體會，透過善意的堆疊形向正向循環，推動兩岸關係良性發展。」

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