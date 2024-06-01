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大陸 大陸焦點 特派現場

陸批美「印太戰略」沒前途　將更堅決打擊「台獨」

▲▼ 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）31日與中國國防部長董軍在新加坡會晤。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀5月31日與中國國防部長董軍在新加坡會晤。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸6月1日痛批美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）將香格里拉對話會當成「秀場」，並指美國「印太戰略」注定沒前途，將更堅決打擊「台獨」囂張氣燄。

根據央視報導，中方表示，美國「印太戰略」，滿是華麗辭藻，打著促進地區合作的旗號，但實際上卻抱守冷戰思維和零和博弈，搞封閉排他的「俱樂部」，真正目的是把一個個「小圈子」融合成亞太版的北約這個大圈子，從而維持以美國為主導的霸權地位。

中方提到，印太戰略本質上是一個製造分裂、戰鬥對抗、破壞穩定的戰略，完全是逆歷史潮流而動，違背地區國家求和平、謀發展、促合作、服務共贏的共同意願，服務的只是美國的一己地緣政治之私利，注定是沒有前途的。

中方指出，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，當年中美建交的前提是斷交、廢約、撤軍，近年來美方背棄承諾，虛化掏空一中原則，助台謀「獨」，武裝台灣，攪亂台海。

中方強調，當前台海形勢嚴峻，賴清德之流數典忘祖，赤裸裸販賣「兩國論」，妄想「倚外謀獨」「以武謀獨」，加速把台灣推向災難深淵，「這是破壞台海現狀的罪魁禍首，也是地區穩定的最大危害。」

中方說，「我們組織軍事反制行動，就是要用更強大的能力、更有力的手段、更堅定的決心，打擊『台獨』囂張氣燄，懾止外部勢力干涉。」

中方還說，解放軍決不允許台灣從中國分裂出去，「台獨」等於戰爭。解放軍練兵備戰決不停歇，打「獨」促統決不停步，挫敗外來干涉決不手軟，堅決完成捍衛國家主權和領土完整的使命任務。

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印太戰略香格里拉

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