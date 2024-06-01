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大陸 大陸焦點 特派現場

陸再砍ECFA　陸委會抗議：傷害兩岸經貿互利互惠關係

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸5月31日再取消ECFA協議早收清單134項產品的關稅優惠措施。對此，陸委會表達強烈抗議及不滿，並強調，「陸方採取單方面經濟脅迫行為，完全不符合WTO及ECFA規範，傷害兩岸經貿互利互惠關係，更無助於兩岸和平共榮。」

陸委會指出，陸方因政治理由，以經濟措施對台進行施壓、恐嚇的政治操作，只會扭曲兩岸經貿互利互惠的發展方向，阻礙兩岸產業在國際分工架構下的合作模式，阻斷兩岸產業長久以來建立的供應鏈發展，將造成兩岸經貿漸行漸遠、脫鉤斷鏈，無助兩岸關係之維護。

陸委會重申，兩岸同屬WTO會員，WTO及ECFA協議都有相關爭端解決規定，兩岸貿易分歧問題，雙方應秉持負責任的態度，用對話取代對抗，務實溝通解決爭議。

國台辦發言人陳斌華31日表示，ECFA是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，實施中如產生問題可通過兩岸協商予以妥善解決，但賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟「脫鈎斷鏈」，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎，是大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。

▼國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

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