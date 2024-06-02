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陸防長：誰敢把台灣分裂出去　必將粉身碎骨、自取滅亡

▲▼中國大陸防長董軍。（圖／路透社）

▲中國大陸防長董軍。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防長董軍2日在香格里拉對話會上表示，解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量，誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。

董軍2日就「中國的全球安全觀」主題進行大會主旨發言，他提到，亞太地區的發展成就和安定局面來之不易，是地區各國人民共同智慧的結晶、共同努力的結果，需要倍加珍惜，「我們不允許霸權主義、強權政治損害亞太，不允許把地緣衝突、冷戰熱戰引入地區，不允許任何國家、任何勢力在這裡生戰生亂。」

董軍指出，中方堅持通過對話協商解決分歧，鄙視「叢林法則」，在處理邊界和海上分歧中，從不主動挑起事端，從不輕易訴諸武力，始終與各國共同努力，推動落實《南海各方行為宣言》，加緊「南海行為準則」磋商，有效維護了地區和平安寧。

▲▼中國大陸防長董軍。（圖／路透社）

董軍說，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則早已成為世界公認的國際關係基本準則。現在的問題是民進黨當局大搞「漸進式台獨」，頑固推行「去中國化」，妄圖割裂兩岸社會、歷史文化聯繫、數典忘祖的分裂言論荒謬而狂妄，必將被釘在歷史的恥辱柱上。

董軍指出，外部干涉勢力，正在以「切香腸」的方式，不斷虛化掏空一中原則，炮製涉台法案，執意對台售武，非法進行官方往來，實質就是在助長「台獨」，圖謀「以台制華」，這些險惡用心，正在把台灣引向險境。

董軍強調，中方依法處置涉台事務完全是中國內政，外部勢力無權干涉。中方始終致力於和平統一，但這一前景正遭到台獨分子和外部勢力的破壞，國家分裂的危險始終存在。

董軍指出，中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量，將以及時、堅決、有力的作為，遏制台獨，確保其圖謀永無得逞之日，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。」

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