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薩爾瓦多總統宣誓第2任期　矢言對症下藥救經濟

▲▼ 薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）1日宣誓就任第2任期。（圖／路透）

▲ 薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）1日宣誓就任第2任期。（圖／路透）

文／中央社聖薩爾瓦多1日綜合外電報導

薩爾瓦多深得民意、打擊幫派不遺餘力的總統布格磊今天宣誓就任第2任期，呼籲薩國人民「無條件支持」他，好讓政府開出「更好處方箋」來改善國內經濟。

綜合法新社和路透社報導，42歲的布格磊（Nayib Bukele）過去是夜店經理。2月大選時，即便薩爾瓦多憲法禁止總統連任，他仍在法院裁決的鋪路下，以逾8成得票率高票贏得連任。

布格磊今天在滿滿支持者觀禮下，在首都聖薩爾瓦多的國家宮（National Palace）舉起手宣誓就任。

而他隸屬的新理念黨（New Ideas）因毫不手軟地掃蕩幫派，贏得民心，在國會選舉上贏得壓倒性勝利。在此情況下，布格磊將在近乎完全控制國會和其他國家級機構之下，再執政5年。

布格磊大方形容自己是「酷獨裁者」，人氣居高不下，這是因為他下重手打擊犯罪幫派，讓原本充斥著暴力的社會回復某種常態感。

如今他將把焦點放在經濟上。他在就職演說中把他的政府形容為醫師，國家是患者，呼籲薩國人民「竭盡全力」且「毫不遲疑」地支持他執政團隊的決策。

他在國家宮陽台時，把讓薩爾瓦多淪為全球凶殺率最高國家之一的犯罪幫派問題形容為「癌症」，並說他在第一任期期間已以大規模逮捕行動將這項問題控制住。他說：「薩爾瓦多社會依舊病著，但不再有癌症。」

他還說：「現在，我們已經解決了最迫切的問題，也就是安全，我們將聚焦重要問題，從經濟層面開始做起。」儘管面臨著經濟停滯、貧窮問題等全新挑戰，他說，他的「處方箋正在發揮效果」。

出席他就職典禮的包括阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），以及美國前總統川普的長子小唐納（Donald Trump Jr）。

布格磊眾所周知的比特幣城市（Bitcoin City）計畫，也就是一個由火山地熱驅動的免稅加密貨幣天堂計畫，未能獲得足夠動力，而私人投資也大幅下滑。與此同時，在他任內，薩國公債飆破300億美元，占國內生產毛額（GDP）的84%。

而多位經濟學家表示，薩國政府有兩難要兼顧：既要減少國家債務，又不能削減境內赤貧人口亟需的社會福利。

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