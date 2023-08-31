奪命影片！貨車失速衝下斜坡　他躲電線桿後遭擠壓慘死

Câmera registra momento de acidente que matou homem no São Caetano



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記者張靖榕／綜合外電報導

薩爾瓦多聖卡埃塔諾（São Caetano）一名男子日前清晨出門買麵包，卻遇上滿載貨物的小貨車在斜坡上向後滑行，儘管看到了，但因為難以決定逃生路線，不幸在原地遭到貨車衝撞擠壓慘死。

綜合巴西與當地媒體報導，多斯桑托斯（Anderson Conceicao dos Santos）25日清晨來到家附近的一間麵包店，他正在等店面開門，監視器畫面顯示，他當時倚在一根電線桿旁，似乎在跟人講話，這時一輛正在爬坡的小貨車卻突然失速向後滑衝。

▼桑托安托斯遭貨車撞死。（圖／翻攝推特）

多斯桑托斯回頭見狀想趕緊逃跑，但疑似覺得已經來不及，於是趕緊貼著牆壁，想靠電線桿擋下小貨車。不幸的是小貨車衝擊力道過大，直接將電線桿攔腰撞斷，在牆壁上刮擦出大量火花，緊貼著牆壁的多斯桑托斯也遭衝撞擠壓，當場死亡。

貨車翻倒後，大量裝在即溶咖啡包的紙箱露出，不少人趁機湧上搶奪，獲報趕來的軍警還得對空鳴槍制止。

多斯桑托斯的家屬表示，他是一個在當地受到歡迎的好人，每天早上固定會出門買新鮮麵包，不管家裡有沒有，他就是喜歡每天按時出門買麵包的慣例。沒想到在25日這天遇上死劫。