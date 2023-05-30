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薩爾瓦多前總統傅內斯　遭「缺席判決」14年徒刑

▲薩爾瓦多前總統傅內斯被判14年徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩爾瓦多前總統傅內斯被判14年徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

中央社聖薩爾瓦多29日綜合外電報導

薩爾瓦多前總統傅內斯被控於任內與犯罪集團展開秘密協商，今天遭到缺席判決14年徒刑。

法新社報導，薩爾瓦多檢察總長辦公室在聲明中指出，傅內斯（Mauricio Funes）分別因為與犯罪集團往來以及失職的罪名而遭判8年、6年徒刑。這位左翼前領導人目前住在尼加拉瓜。

薩爾瓦多幫派2012年大選年在美洲國家組織（Organization of American States）支持下進行停火，全國謀殺率因而暫時下降。

但據薩國檢方指出，傅內斯及時任國防部長蒙吉亞（David Munguia Payes）「允許幫派增加經濟收益和擴張地盤，以換取降低謀殺率…藉以拉抬當時政府在大選中的聲勢」。

聲明指出，蒙吉亞除因相同罪狀而遭判相同刑度，還因「恣意妄為」而被多判4年。他自從2020年7月以來就因本案而遭到羈押候審。

2009年至2014年間擔任總統的傅內斯於2016年前往尼加拉瓜。他指稱自己遭到政治迫害而獲得庇護，已經取得尼國國籍。

63歲的他還另案遭薩爾瓦多判決貪腐有罪。薩國向尼國提出將他引渡，但是沒有成功。

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