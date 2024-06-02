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午後大雨轟北部！明起連下6天　「降雨最猛時間曝」

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（2日）雨勢明顯，中央氣象署指出，午後北部地區降雨顯著，中南部山區降雨也越來越明顯，到了晚上雨勢趨緩，但仍不穩定，明天開始又有鋒面建立，水氣增加，尤其周四到周六華南附近水氣豐沛，台灣降雨機率偏高，西半部降雨時間拉長。

氣象署預報員趙竑說，馬力斯颱風昨天減弱為一般熱帶低氣壓，讓鋒面前緣水氣較多，今天是鋒面影響台灣最明顯時候，各地都會有短延時大雨或豪雨，注意雷擊、強陣風，尤其西半部、東北部會有局部大雨、豪雨出現。

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▲▼今日降雨預測。（圖／氣象署提供）

▲今日降雨預測。（圖／氣象署提供）

他還說，中午過後北部地區降雨逐漸明顯，中南部降雨仍持續，尤其注意中南部山區降雨會愈來愈明顯，到了晚上整體天氣仍不穩定，鋒面從北往南移動，北台灣降雨逐漸趨緩，轉為有停雨空檔的短暫陣雨，中南部雨勢仍較明顯。

未來1周天氣，趙竑指出，明天鋒面南壓到巴士海峽，台灣受到北邊比較乾冷的空氣影響，降雨趨緩。周三鋒面移動到外海，但華南又有一波鋒面建立，水氣逐漸增加，周三至周六都受到華南水氣影響，水氣豐沛，台灣降雨機率偏高。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

趙竑說，明天、周二鋒面位於巴士海峽，降雨以中南部、花東為主，北部零星飄雨。周三華南水氣增加，台灣附近降雨機率提高，尤其西半部降雨範圍廣泛、持續時間長，花東地區局部短暫陣雨。周五、周六水氣多，山區雨勢會比平地明顯。

▲▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，趙竑表示，台灣附近受到鋒後的涼空氣影響，各地溫度降到30度，北台灣高溫僅24至25度，感受比較涼爽舒適，其他地區比較溫暖的天氣。周二到周五，各地高溫又回升到30度，偏悶熱的天氣型態。

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