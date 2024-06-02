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最猛鋒面來了　今「全台下最大」地區曝

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲今日全台天氣最不穩定。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今日全台防豪雨！氣象專家林得恩提醒，最猛的鋒面降雨來了！今日受鋒面影響，也是本周天氣最不穩定、降雨最為劇烈的一天，尤其是中南部山區降雨最為顯著。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣

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氣象署今天凌晨發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園、新竹山區及大台北、基隆、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

中央氣象署表示，今天鋒面影響且鋒面上可能伴隨中、小尺度低壓通過台灣，天氣不穩定，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，清晨前降雨較為局部、短暫，白天開始降雨持續、雨勢轉強，各地容易有大雨或局部豪雨，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；晚間苗栗以南及花東仍有局部大雨或豪雨，北台灣雨勢將逐漸趨緩。

氣象署指出，降雨明顯加上東北風增強，北台灣天氣稍涼，北部、東北部及東部高溫28、29度，其他地區約31到33度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，最猛的鋒面降雨來了！今日受鋒面影響，也是本周天氣最不穩定、降雨最為顯著、影響最為劇烈的一天。

林得恩提醒，由於鋒面上常易伴隨著有組織性的中、小尺度對流天氣系統，隨著環境風場，陸續移入台灣，肇致整個西半部及東北部都有陣雨或雷雨的機會，其它地區也有短暫陣雨或雷雨的可能。

林得恩說，從降雨的特性來看，今日清晨前的降雨屬較為局部、短暫且零星；但從白天開始，降雨將轉為連續、範圍變大且雨勢轉強，各地容易有大雨或局部豪雨發生，亦請留意短延時強降雨、落雷及瞬間強陣風等劇烈天氣現象。

林得恩表示，就算到了晚間，苗栗以南及花東地區仍還有局部大雨或豪雨，北台灣雨勢將逐漸趨緩，尤其是中南部山區降雨最為顯著，要請特別注意預先防範避災；要等到周一鋒面南移至巴士海峽後，整體雨勢才會逐漸趨轉緩和。

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