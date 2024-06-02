今全台防豪雨　「下最大」時間曝

▲吳聖宇說，中午至入夜低氣壓通過，中南部山區防豪雨。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署提醒，今日鋒面影響，各地有大雨或局部豪雨發生機率。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則說，預估下午到入夜會是降雨最為明顯的一段時間。

吳聖宇在臉書提到，再度提醒留意今日的降雨，雖然周六已經陸續有些下雨的狀況，不過水氣還不多，降雨仍算溫和。

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吳聖宇表示，真正值得注意的是今天白天開始的降雨，尤其是下午到入夜這段期間，隨著低氣壓通過台灣北部，低壓中心南側有較強的西南風移入，預估會是降雨最為明顯的一段時間，迎風面西半部容易有大雨，中南部山區更可能有豪雨發生機會。

▼吳聖宇提到，午夜後降雨明顯趨緩。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，要等到今晚低氣壓中心進入台灣以東，鋒面南壓，風向也急轉東北風後，降雨才會逐漸緩和下來；雖然強降雨時間可能不長，但是預報資料來看降雨量都有一定程度，還是要提醒大家特別注意一下。

吳聖宇說，低壓通過期間也可能伴隨較強的陣風出現機會，尤其沿海應該會有較強的陣風發生，這一點也要特別小心。

氣象署提醒，今日鋒面影響，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨，各地並有大雨或局部豪雨發生的機率，鋒面影響期間，天氣較不穩定，易有短延時強降雨、雷擊及強陣風。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

