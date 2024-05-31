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輕颱馬力斯形成恐襲金門　台電籲民眾做好防颱措施

▲▼輕颱馬力斯恐將侵襲金門地區，台電金門營業處呼籲民眾做好防颱措施。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲輕颱馬力斯恐將侵襲金門地區，台電金門營業處呼籲民眾做好防颱措施。（圖／記者林名揚翻攝）

記者陸運陞、林明揚／金門報導

中央氣象署資料顯示，今天（31日）下午2時許，南海的熱帶性低氣壓，已發展為第2號颱風「馬力斯」，目前以每小時16公里速度，向北北西進行，依路徑顯示可能影響金門地區。台電金門區營業處已完成颱風動員整備，同時提醒民眾做好防颱準備，若發生停電，請多加利用台電網路通報及查詢停復電資訊。

台電金門區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

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台電金門區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，或致電1911客服專線。

▲▼輕颱馬力斯恐將侵襲金門地區，台電金門營業處呼籲民眾做好防颱措施。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲台電金門營業處表示，配電自動化系統可知民眾是否發生停電，切勿過多慌張，會即時派員搶修。（圖／記者林名揚翻攝）

台電金門營業處表示，颱風造成的停電事故，會積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先大眾運輸、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

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