雞頭仲介2女賣淫遭判6月！偷渡大陸22年　晚年重病返台求續命

▲洪男22年前偷渡至大陸，如今因重病，透過紅十字會送返台灣治療。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

一名59歲的洪姓台籍男子，22年前離開台灣偷渡至大陸生活，但晚年因重病，在家屬求助下，透過金門縣紅十字會協助兩岸人道救援，將洪男接返台灣做更進一步治療。據了解，洪男民國86年曾在台中仲介2女賣淫，因此遭台中地院判刑6月，得易科罰金，隨後洪男即於民國91年離台。

判決書指出，洪男於86年基於意圖營利之犯意，在台中市大雅路某飯店容留廖女及洪女2人，並擔任「雞頭」仲介賣淫，以每次新台幣3500元價格找來不特定男子與廖女、洪女發生性關係，其中2000元由2女分得，其餘扣除房錢500元後，均落入洪男口袋。隨後警方於86年11月11日凌晨0時查獲賣淫行為，進而將洪男逮捕。

警方調查，廖女先前從事水泥工做，但日前因經濟情況不佳，才開始從事應召賣身；洪女則是86年3月下旬有曾從事應召被警方查獲紀錄，但洪女表示，3月遭逮後及從良從事化妝品推銷，惟因缺錢才會再次下海。台中地院法官審酌，認為洪男仲介廖女賣淫3次、洪女賣淫2次，依法判刑6月，得易科罰金。

隨後洪男於91年離台，並偷渡到對岸，未料22年後健康狀況急轉直下，有慢性阻塞性肺疾病及性加重、肺炎、雙肺占位惡性可能性大、右肺門及縱隔腔氣間隙淋巴結轉移可能、肺內轉移可能、腦轉移可能、雙肺結節、右側基底節區陳舊性腔隙性腦梗死等，且目前因腦轉移致神經功能缺損、氣喘不適，無法脫離氧氣。

經家屬求助，金門縣紅十字會伸出援手，協助兩岸人道救援，於31日下午透過小三通，將洪男接返金門，後續將進一步送至台灣本島進行更進一步治療。