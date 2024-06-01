全國媽祖渡海金門會師！全島徒步巡安遶境　估千人「與神同行」



▲「2024甲辰年全國媽祖金門巡安祈福慶典」活動開始了。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

為期2日的「2024甲辰年全國媽祖金門巡安祈福慶典」今啟程！金門縣南門境天后宮將於今、明兩天舉辦媽祖繞境祈福活動，預計現場會有數千信徒一同「與神同行」跟隨媽祖徒步遶境求平安。

南門境天后宮自2021年受邀加入台灣開山媽祖聯誼會，順利於2023年自開山媽祖拱範宮開基媽祖渡海駐駕，聖駕分靈護佑金門，使台灣本島信眾更加了解金門廟宇文化，於去年台灣開山媽祖聯誼會第一屆第4次會員大會提案成功，爭取到第8次會員大會移師金門舉辦，敬邀聯誼會之全國媽祖宮廟參加南門境天后宮所辦「甲辰年全國媽祖金門巡安祈福慶典活動」。

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活動希望集結台金二地各友宮媽祖宮廟力量，以徒步和車巡結合，遶境湖下雙忠廟、田墩天后宮、官澳龍鳳宮、峰上天后宮、料羅順濟宮、南門天后宮及金城後浦小鎮四境香路，藉以弘揚媽祖文化與精神，發揚傳承民俗文化。祈求媽祖鑾駕所到之處消災除癘，庇護眾生萬萬代，保祐國泰民安，風調雨順。

南門境天后宮始建於清代，早期廟前即濱臨海邊，潮高期間海水可淹至廟前，目前尚有清道光丁未年打造的香爐及民國12年立的一方「重修祖廟碑」，為金門重要的媽祖信仰中心，而在該廟的人員努力下，才成功爭取到「第8次台灣開山媽祖聯誼會全國會員代表大會」移師到金門進行，讓眾媽祖能齊聚金門，眾神雲集。

目前的遶境路線則是規畫6月1日從南門境天后宮出發，接著去到湖下雙忠廟、田墩天后宮、官澳龍鳳宮、峰上天后宮、料羅天后宮及隔日(6/2)金城市區四境香路，盡量照顧到金門各地信徒，並且一路上還有眾多友廟的陣頭隊伍助陣，屆時鑼鼓喧天，神氣十足！