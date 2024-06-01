猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

▲馬力斯殘留水氣助攻梅雨鋒面，周日將是降雨最大的一天。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

馬力斯輕颱今天(1日)下午2點已減弱為普通低氣壓，將併入位於台灣北邊的梅雨鋒面，鋒面預計明天通過，整天將有源源不絕對流生成，各地短延時強降雨，尤其中部以北、南台灣山區有短延時豪雨，明天全天是降雨最猛時刻，下周一、二降雨較為緩和，不過下周三後水氣增多，雨要連下4天到下周六。

中央氣象署預報員官欣平表示，昨天馬力斯輕颱往北進入中國大陸，生命周期很短，今天上午8點減弱為熱帶性低氣壓，下午2點再變成普通低氣壓，未來雲系併入台灣北邊鋒面系統，現在雲系正掛在台灣上空，接下來幾天鋒面將影響台灣地區。

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▲周日天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

官欣平進一步說明，今天到明天鋒面系統緩緩從台灣北邊往南橫跨台灣地區，明天整天源源不絕有對流隨機生成，造成短延時強降雨；下周一、下周二鋒面移動到巴士海峽，降雨偏台東、恆春半島和中南部部分區域，海峽水氣多，西半部也偶有零星降雨，降雨情況比周日好轉許多；下周三到下周五，南方跟華南水氣偏多，後半期天氣又轉不穩定。

至於降雨分布上，官欣平表示，明天上午8點到晚間8點，整體降雨以中部以北、南台灣山區為主，將有短延時豪雨，明天上午將陸續感受有對流移入，早一點的話，今天深夜就會有一波一波對流移入，伴隨雷擊、強陣風，各地有明顯降雨；明天晚上最明顯降雨區落在中南台灣山區，部分平地隨對流海峽移入也有明顯降雨，明天白天和夜間是降雨最顯著時刻。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

官欣平指出，下周一、下周二降雨沒有周日明顯，鋒面南移至巴士海峽，降雨集中在中南部和花東，中部以北平地仍有零星降雨；下周三、下周四水氣偏多，西半部降雨明顯，東半部有局部短暫陣雨；下周五、下周六水氣仍多，各地有局部短暫陣雨。

溫度方面，官欣平表示，未來一周降雨時間較多、雲量多，中南部高溫約30度偏悶，北台灣、東台灣溫度略下降。

▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）