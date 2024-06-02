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龍元宮建廟200年慶典開幕　連兩日「豐登巡境」五穀爺祈安遶境

▲龍潭龍元宮建廟200年祈安遶境　

▲龍元宮建廟200年慶典開幕，連兩日豐登巡境。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龍潭區龍元宮1日於廟埕舉辦「萬世永賴五穀爺-龍潭龍元宮、建廟200年」慶典開幕式暨第三屆神龍鬧鎮活動，正式展開長達半年的系列慶祝。市長張善政、副市長蘇俊賓分別於上、下午現身龍元宮出席「豐登巡境」起駕及安座儀式，龍潭街上陣日熱鬧滾滾。

▲龍潭龍元宮建廟200年祈安遶境　

龍潭區龍元宮主祀神農大帝，客家庄居民多尊稱為五穀爺，是龍潭地方信仰及生活中心。副市長蘇俊賓表示，張市長市政團隊自上任以來，就已開始關注龍元宮即將建廟200年並認真看待，這一年多來包括客家局、青年局等多個局處全力的與廟方密切合作。

而龍潭因為龍元宮的在地信仰團結在一起，成為重要在地認同，希望廟方與市府的支援能一同攜手，讓在地關心文化、宗教、設計乃至創業的年輕人，都有一個精采的揮灑舞台。

龍潭龍元宮建廟200年慶典，包含：今明連兩日的「豐登巡境」五穀爺祈安遶境、「龍元宮藝陣會－龍元會」共同出巡遶境傳統祭祀圈、「夜戲神龍」酬神晚會展演、「野台宴神」客庄風土辦桌及「百草廟市」廟口封街市等活動，邀請信眾參與慶典共同祈福。

▲龍潭龍元宮建廟200年祈安遶境　

此外，龍元宮建廟200周年精彩活動，還有首次成立的藝陣會「龍元會」將於7月展現藝陣美學設計及社區參與成果；8月配合中元普渡推動親子生命教育體驗活動；9月邀請藝術家至龍潭駐村與社區藝術共創，進行農村地景國際工藝交流；10月辦理青銀共辦計畫；11月與鍾肇政文學生活園區合作舉辦大河文學主題策展；12月則與在地知名插畫家徐銘宏合作，推動客庄醮壇美學計畫。

包括立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、張肇良、劉熒隆、市府民政局長劉思遠、農業局長陳冠義、客家局長范姜泰基、龍潭區長黃世琪及龍元宮主委林錦浪等均一同出席。

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