白議員批警抓酒駕「不講情理法」！蕭敬嚴：垃圾民代應被全民唾棄

▲縣議員陳宏宗（右）在質詢台東縣長饒慶鈴（左）時認為，即使是抓酒駕，執法單位也要講情理法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨台東縣議員陳宏宗昨（29日）質詢時指出，有時候工人喝點啤酒，一開罰就好幾萬，執法單位也要講情理法，台東縣長饒慶鈴也脫口說出，確實現在年輕員警「不受教」。對此，前國民黨發言人蕭敬嚴痛批，陳宏宗的言論不僅對警方的努力執法無禮，更對於台灣已經被國外媒體大肆報導的行人地獄形象雪上加霜，「這種垃圾民代，應該要被全民唾棄！」

陳宏宗質詢時指出，很多基層工人習慣喝保力達、許多農民會聚集邊喝啤酒邊聊天，散場的時候警察馬上開始追酒測，開罰就是9萬、18萬，誰受得了？當然不希望酒駕，但執法單位也要講情理法，一抓到酒測超標就見獵心喜、馬上開罰單，讓基層家庭陷入悲慘。饒慶鈴則說，「確實現在年輕員警不受教，要怪局長也真的...」等言論，並允諾會努力宣導。

▲前國民黨發言人蕭敬嚴。（圖／資料照）

對此，蕭敬嚴今（30日）發文質疑，法就是最低的標準，如果連法都不遵守，那麼情與理又從何談起，「更不用說照這位陳宏宗的邏輯，只要有理由、會對生計造成影響，那就可以構成酒駕的理由？那那些因為酒駕而失去性命的人、破碎的家庭，誰來顧及他們的生命與生計？」

針對陳宏宗稱「執法人員要抓的是壞人，不是善良的老百姓」以及「開單後議員說情都沒用，這樣合理嗎？」蕭敬嚴也痛批，陳宏宗過去就有關說酒駕的前科，如今議會殿堂上批評開單後議員說情沒有用，「真的是不要臉到的極點！這種垃圾民代，應該要被全民唾棄！」

另外，蕭敬嚴也認為饒慶鈴的回應非常不妥當，雖然試圖為警察局長緩頰，但是稱「現在年輕的員警有時候也不受教啦！」實在是對基層認真執法的員警士氣的打擊，呼籲對方應該要以縣民為優先，當場教訓這種議員。

面對陳宏宗的質詢言論，民眾黨30日下午發出聲明，該黨對於酒駕態度明確，絕對秉持酒駕零容忍的態度，期能達到「刑期無刑、罰期無罰」的效果；對於問政內容引發外界討論，陳宏宗原意是要為基層員警發聲，不希望員警為了績效而疲於奔命，過程中援用的例子引發爭議，非陳議員質詢本意，盼外界諒解。