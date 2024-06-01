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為何現在的男生「不太追求女生？」　網曝真心話：不想主動了

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝） 

▲為什麼現在男生不太追求女生？（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

單身的人會想找另一半嗎？近日有男網友發文表示，以前有很多男生會積極追求女生，但現在似乎比較少有這種狀況，常常都是對方沒有回應就放棄找下個人，為什麼現在男生不太追求女生了？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「為什麼現在的男生都不追女生了」為標題發文，提到男生過去常會積極追求心儀的女生，甚至有些男性會持續追求超過一年，並且以各種方式討好對方。

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然而，原PO卻發現，現在男生的追求模式似乎有所變化，如果一方主動示好幾次，但另一方沒有回應，他們就會放棄，轉而尋找新的對象；或者，也有些人會選擇隨緣、順其自然。

原PO認為，會有這樣的狀況，可能是因為現在的女生要求高，且有些女性甚至會故意釣人，即使不喜歡也不會直接拒絕男生，反而是享受別人的好，或者隱藏自己已經有男朋友的事實。對此，他也好奇，單身的人還會想找另一半嗎？還是就繼續單身？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「過去追求女生的行為都很正常，結果卻以被當噁男封鎖結束，現在根本不想再主動了」、「很簡單啊，追又追不到，那幹嘛浪費心思、浪費時間」、「單身就挺好的，說真的少了超級多的麻煩事情，然後我臉皮薄，根本不想要被當成死纏爛打或是噁男」、「花那麼多時間跟錢在她身上，結果連手都不願意牽一下」。

也有網友認為，「本來就不應該用追的，適合自然會互相吸引」、「我覺得很好啊，應該說其實想把這種『男追女』的觀念杜絕掉」、「現代社會這樣不是更好嗎？你可以很順利排除那些女權、AA、 拜金、自私的女生，感情本來就是『互相、互相、互相』」。

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