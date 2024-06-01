正妹同學「一開口講話」他喊不搭！　網戰翻：我可能老了

▲女同學常說中國用語。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

網路科技發達，眾人能接觸到的詞彙也越來越多。近日有男網友發文表示，他們班上有個女生很漂亮，但是一開口就是「中國用詞」，讓他覺得很不搭。貼文曝光後，掀起討論，不少網友都留言直呼，「抖音刷過頭嗎？都是中國用語啊」、「為什麼不能說？台灣不是言論自由的地方嗎」。

男網友在Dcard上發文表示，他們班上有個女生長得很漂亮，但說話時，卻不時用到「中國用語」，讓他覺得很不搭。他也列出女同學會說的詞，包含屏幕、打印、質量、正能量、yyds、無語。

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貼文曝光後，有網友回應，「我可能老了，你打那麼多我沒有看懂的」、「我最近發現國小生，稱行動電源為『充電寶』」、「無語好多人說喔，我都說無言」、「不懂就問，正能量的台文是什麼」、「正能量也不行嗎」、「真的不行，整個很沒氣質」、「前幾天跟親戚小孩見面，發現他們手機居然給我用簡體字」。

其中也有網友認為，「撇開政治議題，兩岸本來就有文化相似性」、「講這個我覺得還好，重點還是思想」、「台灣是個多元化社會，中國用語也是屬於多元的一部分，沒必要抨擊他人的用詞」、「接觸什麼環境多了，自然就會學習該國家的語言倒是真的，接觸歐美多了，講話不是也會無意中加上英文嗎」。話題引發討論。