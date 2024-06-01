　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普被定罪！痛罵法官暴君魔鬼　怒批美國司法威脅民主

▲▼川普18日在德州全國步槍協會的活動上進行演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普成為首位被定為重罪犯的美國前總統。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國前總統川普在涉及偽造商務紀錄一案中被定罪，他說審判「非常不公平」，害他成了首位被定為重罪犯的美國前總統，他今天批評法官是「暴君」，還抨擊總統拜登和非法移民。

77歲的川普在曼哈頓的川普大樓（Trump Tower）大廳舉行記者會，證實要提出上訴。川普預計將在2024年11月總統大選中與拜登再度對決，兩人競爭相當激烈。

法新社報導，川普走上講台後，發表約35分鐘的演說，內容充滿辱罵、不實指控和缺乏邏輯的陳述，反映出他怒火中燒。他沒有接受提問就離開了現場。

川普說，此案承審法官莫城（Juan Merchan）是個「暴君」，還說莫城根本是把證人「釘死在十字架上」。

川普在美國所有主流電視媒體直播的演說中表示，「這人看起來像天使，其實是魔鬼。」

拜登在社群平台X上寫道，川普攻擊美國司法制度，正「威脅民主」；拜登競選陣營也發布聲明嚴厲指責川普「搞不清楚狀況、絕望、被擊垮」，還說「這個人不能當總統」。

川普在演說中經常離題，從批評審判轉而抨擊拜登和非法移民；他提到，非法移民說著「沒人懂的語言」，包含許多恐怖分子，還有「一堆人」從監獄出來。

川普說，「他們從世界各地來到我國，我們的總統和一群法西斯分子懶得去管，他們明明現在就可以行動。他今天就可以阻止，卻不去做。他們要毀了我們的國家。」

川普被控偽造商務紀錄以隱匿支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），換取她不披露過去與川普的性事，以免影響川普2016年總統大選選情。美國紐約陪審團昨天裁定川普涉及34項罪名全數有罪。

川普有可能被判入獄，但更有可能獲得緩刑。莫城將於7月11日宣布量刑結果。

雖然這項有罪裁決無法阻止川普繼續競選，仍讓已很緊繃的選戰更無法預測。

川普競選陣營在有罪裁決公布後立即發起募款，在網站上張貼川普的照片並寫上「我是政治犯！」川普陣營表示，很快就有3480萬美元（約新台幣11.3億元）捐款湧入，導致網站癱瘓。

除了這起封口費案之外，川普另有3件更嚴重的刑事起訴，分別與他涉嫌企圖推翻2020年大選結果和卸任後不當處理機密文件有關。但這些案子不太可能在11月大選之前進入審判程序。（譯者：曾依璇／核稿：盧映孜）

ET快訊
上市公司處長「買同樓層房+特斯拉」養前妻！　正宮怒告
許老三畢業了！細肩帶現身派對　萬人讚：小S青春版
傅孟柏揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍
50嵐今漲價！　新舊價格比對曝
等不到國旅補助！　花蓮12家旅宿確定歇業
狄鶯鬧離婚、扯下蠱　名嘴：為了洗孫安佐呼麻醜聞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列提三階段停火協議　關鍵要素一次看

搶拍富士山！外國旅客「違停亂象」　日本政府直接蓋一座停車場

川普被定罪！痛罵法官暴君魔鬼　怒批美國司法威脅民主

南北韓持續敵對！　金正恩嚴禁北韓小孩取名「統一」

剪刀插進公園溜滑梯！兇手竟是韓16歲屁孩　被逮還辯：好玩啊

出生僅6周！男嬰睡覺遭「養8年哈士奇」咬死　新手爸媽悲痛發聲

台積電效應發威！熊本外國住宿客「台灣人奪冠」　直航加乘

黑人美軍無辜被殺　警「開槍打死他」遭解雇！事後喊冤：我要死了

南韓醫罷工！「懷雙胞胎」高危孕媽33周突破水　苦等2小時沒醫院收

出國帶一堆用不到！9招終極打包秘訣　1秒「精簡行李」

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

重機騎士停紅燈被名車撞　男乘客拿刀開嗆：來互X啊

以色列提三階段停火協議　關鍵要素一次看

搶拍富士山！外國旅客「違停亂象」　日本政府直接蓋一座停車場

川普被定罪！痛罵法官暴君魔鬼　怒批美國司法威脅民主

南北韓持續敵對！　金正恩嚴禁北韓小孩取名「統一」

剪刀插進公園溜滑梯！兇手竟是韓16歲屁孩　被逮還辯：好玩啊

出生僅6周！男嬰睡覺遭「養8年哈士奇」咬死　新手爸媽悲痛發聲

台積電效應發威！熊本外國住宿客「台灣人奪冠」　直航加乘

黑人美軍無辜被殺　警「開槍打死他」遭解雇！事後喊冤：我要死了

南韓醫罷工！「懷雙胞胎」高危孕媽33周突破水　苦等2小時沒醫院收

出國帶一堆用不到！9招終極打包秘訣　1秒「精簡行李」

以色列提三階段停火協議　關鍵要素一次看

搶拍富士山！外國旅客「違停亂象」　日本政府直接蓋一座停車場

中斷錄影！吳宗憲突然噎到嚇壞眾人

台師大外籍生分享留台工作經驗　中文好還不夠「需求條件曝光」

傳賴清德擬啟動院際協調權　總統府：目前無相關規劃

想買靠運氣？　房市熱到買房靠抽籤、2房1天秒殺

王威晨賽前傳球練習　意外被曾頌恩強襲球擊中

陳鏞基身體有警訊多休息　餅總暫不會讓林益全上一軍

不開車又怕位置差「車位還是得買？」　專家曝4關鍵：不用勉強

大巨蛋辦演唱會被柯文哲綁死？　民眾黨反擊李四川：配合議員政治操作

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

國際熱門新聞

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

孫安佐泰呼麻闖民宅露下體　屋主報警雙方和解

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

陪朋友面試竟過關　卡車司機變身空少

即／日DMM交易所「100億台幣」比特幣遭駭

17歲女騎士遭卡車斬首　頭顱噴飛還戴著安全帽

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

夫妻「富唱富隨」爽中20億刮刮樂：多做善事

通膨指標大致符合預期　美股大漲574點

即／德國爆「隨機殺人」　男子一刀刺進警察脖子

日本財務省認干預匯市　過去5周砸近9.8兆日圓

俄軍全面攻烏 奪880平方公里土地

印度嫩媽搭車遭下藥性侵　流血躺路邊

更多熱門

相關新聞

黑人美軍無辜被殺　警「連開多槍」遭解雇

黑人美軍無辜被殺　警「連開多槍」遭解雇

23歲非裔男子福特森（Roger Fortson）5月3日遭到佛州警方上門盤查，卻在開門後不到幾秒內被開槍擊斃。開槍的39歲西班牙裔副警長杜蘭（Eddie Duran）如今已經被佛州奧卡魯沙郡（Okaloosa County）治安官辦公室開除並正在接受執法部門調查。他宣稱自己當下的想法是「我要死了」，才會選擇開槍。

專家估川普下場　恐被迫「上街撿垃圾」

專家估川普下場　恐被迫「上街撿垃圾」

香格里拉對話演說　美防長重申支持台海維持現狀

香格里拉對話演說　美防長重申支持台海維持現狀

驚見御飯糰1口味！美國友人「逛台灣超商嚇爛」　

驚見御飯糰1口味！美國友人「逛台灣超商嚇爛」　

川普批歷史性定罪出於政治動機　將在宣判後上訴

川普批歷史性定罪出於政治動機　將在宣判後上訴

關鍵字：

川普美國偽造商務紀錄定罪大選

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐回台首直播！

狄鶯驚爆想離婚！受夠孫家人

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

五月天阿信神隱網路7天　深夜突發聲

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

孫安佐被爆在普吉島醫院三進三出

好市多推車大盜趁結完帳下手！她1招反制

更多

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面