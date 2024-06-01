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美國友人「逛台灣超商嚇爛」　驚見御飯糰1口味！全場認證

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲外國友人真以為是蒼蠅的頭去製作的。（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

「台灣的菜名是不是很容易嚇到外國人？」一名網友尷尬直呼，帶美國友人去體驗台灣超商的厲害之處，結果對方好奇御飯糰有什麼口味，恰巧上面有一款經典蒼蠅頭，原PO直翻意思，嚇得友人驚呼「台灣人連蒼蠅的都吃喔？」文章曝光後，不少網友笑稱小時候也嚇到，「以為是用真的蒼蠅頭做的！」

一名男網友在Dcard表示，最近美國友人來台旅遊，身為地陪的原PO一時興起帶對方去超商，想給友人體驗超商的厲害之處，逛著逛著，冷藏區擺放各種不同口味的三角御飯糰，友人詢問是什麼口味？

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其中有一款寫著「經典蒼蠅頭」，當下原PO沒多想就直翻意思，結果友人臉色大變，驚訝直呼「台灣人連蒼蠅的都吃喔？可以抓得倒也真是厲害！」

當下原PO察覺到不對勁，趕緊補充解釋蒼蠅頭並非真的是昆蟲的頭，但一時講不出韭菜跟豆豉的英文，只能強調是「看起來有點像蒼蠅而已」，並上網找出照片證明，友人才相信不是真的蒼蠅頭。

對此，原PO不禁笑虧，「台灣是不是有很多菜名，直接翻譯的話很容易嚇到外國人？」

底下網友熱議，「要怎麼精準又快速的把蒼蠅屍首分離也是一門學問」、「還有口水雞、螞蟻上樹、 臭豆腐，直譯的話，真的不知道這東西好吃在哪裡」、「我小時候不敢吃這道料理，我以為是用真的蒼蠅頭做的！還有青蛙下蛋 ，也以為是真的青蛙卵...完全不敢喝」、「不要說外國人，我小時候聽到爸媽在餐廳點這道菜...也是嚇傻，還說我一口都不吃」、「佛跳牆、大腸包小腸、獅子頭，還記得第一次跟外國朋友介紹的時候，他們的臉充滿了疑惑跟恐懼的說的：seems like Taiwanese eat EVERYTHING？」「螞蟻上樹，有螞蟻的樹味道真是甘美；夫妻肺片，不知道會不會吃到熟人的」。

也有網友回應，其實御飯糰上面就有英文翻譯了，「STIR-FRIED MINCED PORK WITH CHIVES」。

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