黑人美軍無辜被殺　警「開槍打死他」遭解雇！事後喊冤：我要死了

▲非裔美軍福特森遭到警方執法人員槍殺。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

23歲非裔男子福特森（Roger Fortson）5月3日遭到佛州警方上門盤查，卻在開門後不到幾秒內被開槍擊斃。開槍的39歲西班牙裔副警長杜蘭（Eddie Duran）如今已經被佛州奧卡魯沙郡（Okaloosa County）治安官辦公室開除並正在接受執法部門調查。他宣稱自己當下的想法是「我要死了」，才會選擇開槍。

▲美國空軍為福特森舉行葬禮並將美國國旗蓋在他的靈柩上。（圖／路透）

根據美聯社報導，非裔美軍上兵福特森隸屬於第4特種作戰中隊（4th Special Operations Squadron），擔任AC-130J幽靈騎士式（Ghostrider）空中砲艇的特殊作戰飛行員。他獨居的公寓距離哈爾伯特空軍基地（Hurlburt Field）大約13公里。

奧卡魯沙郡治安官辦公室內部調查的結論是，福特森當下沒有任何具敵意的攻擊行為，因此副警長杜蘭使用致命武力（開槍）在客觀上並不合理。外部執法人員也認為，在沒有威脅的情況下，警察不能單純因為嫌疑人持槍就開火。

▲福特森持槍應門，但槍口朝下，開門後不到幾秒內就被警察連開多槍。圖為警方公布的執法錄影畫面。（圖／路透）

目前當局尚未對杜蘭發布刑事指控，但治安官艾登（Eric Aden）警長已經下令解雇杜蘭，認為他不應該開槍。根據內部報告，杜蘭向調查人員表示，當福特森開門時，他看到了福特森「眼神中的攻擊性」，選擇開槍是因為「我站在那裡，覺得自己要中彈了，我要死了。現在不是他死就是我死，我需要採取行動，而不是事後反應」。

回顧事發當時的5月3日下午4時許，一名女性居民通報社區管理室稱聽到爭執聲，懷疑有女性遭家暴，副警長杜蘭因此出動到現場。根據杜蘭隨身錄影器拍下的畫面，管理員指引杜蘭前往福特森所住的4樓公寓，還說他平時經常發生爭執。

杜蘭抵達福特森的住處，先在門外安靜站了20秒，但錄影器沒有錄到房內傳出任何聲響。杜蘭最初猛力敲門，但沒有揭露身分，過了15秒後二度敲門時才喊道「（這裡是）治安官辦公室，開門！」杜蘭說，他這時聽到裡頭有人在咒罵警察，不到10秒後他再次敲門並再次表明身分。

▲▼福特森的母親查特梅基（Chantemekki Fortson）與妹妹哈莫妮（Harmoni Fortson）5月17日在葬禮上痛哭。（圖／路透）

福特森當時正在打電玩遊戲，一邊和女友視訊。女友表示，他們沒有吵架，福特森聽到敲門聲後先問了對方是誰，但沒有得到回應，之所以不開門是因為他知道自己當天沒有訪客。她說，他們倆都沒聽到對方說是自己是治安官辦公室的人，第三次被敲門後，福特森告訴她「我要去拿槍，因為我不知道那是誰」。

錄影畫面可見，福特森開門時手上拿著一把他合法擁有的槍枝，槍口朝向地面。杜蘭只說了一句「退後」（Step back）就立刻連續開槍，傳出至少5聲槍響。福特森中彈向後倒地，直到這時杜蘭才向他喊道「把槍放下」（Drop the gun）。最終福特森傷重死亡，家屬認為杜蘭的行為是一種犯罪，而非執法疏失。

▼美國空軍同袍在葬禮上向他的靈柩致意。（圖／路透）

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