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川普批歷史性定罪出於政治動機　將在宣判後上訴

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

文／中央社紐約31日綜合外電報導

川普今天指出，紐約陪審團就封口費案將他判定有罪，讓他成了第一位被定罪的美國總統，他將對此提出上訴，不過須等到7月11日宣判後才能這麼做。

路透社報導，這位前美國總統在紐約曼哈頓（Manhattan）的川普大樓（Trump Tower）大廳發表談話，重申這次判決是為了阻礙他重返白宮，並警告說沒有美國人可以免受出於政治動機的起訴。

川普在沒有講稿的33分鐘演說中表示：「如果他們能這麼對我，他們就能這麼對任何人。」這位共和黨2024年總統參選人在支持者鼓掌下發表上述談話，未接受任何記者提問。

77歲的川普企圖在11月5日選舉中，自81歲民主黨籍總統拜登手中重新拿回政權，然而大選前的這次有罪判決讓美國陷入未知前景。

川普被定罪的罪名是假造商業記錄，可判處高達4年有期徒刑。其他被判犯下此罪的人通常被判處較短刑期、罰款或緩刑，但此案法官在陪審團遴選過程中表示，川普可能面臨監禁。

川普在判刑前不會被監禁，法官對此案宣判日期，就在共和黨於密爾瓦基（Milwaukee）召開大會正式提名他為總統候選人的幾天之前。

川普仍面臨其他3項刑事起訴，其中2項是他涉嫌推翻2020年選舉失敗的結果，但這次紐約陪審團的判決可能是美國大選前唯一做出的裁定。川普對所有4案都表示無罪，他稱這些案件都是出於政治動機。

一位知悉川普競選活動內部運作的消息人士透露，這次判決預期將促使他更加考慮挑選一位女性作為競選搭檔。

 
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