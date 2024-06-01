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川普沒坐牢會怎樣？　法學專家：恐被迫「上街撿垃圾」洗塗鴉

▲▼川普封口費案22日在美國紐約曼哈頓刑事法庭開始審理。（圖／路透）

▲川普因封口費案遭到定罪，專家認為，他可能被判清掃街道等社區服務。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普（Donald Trump）30日被紐約陪審團裁決，他所涉及的封口費案34項罪名全部成立，成為史上第一位刑事定罪的美國總統。法學專家們認為，比起入監服刑，他更有可能被判緩刑或有條件釋放，還可能面臨社區服務，包含在掃街撿垃圾、清洗塗鴉等。

根據紐約郵報報導，刑事辯護律師李奇曼（Jeffrey Lichtman）受訪時解釋，川普可能會被判監禁、緩刑，但如果刑期不到一年，就只需要關押在看守所，「作為緩刑的一部分，他還可能收到社區服務命令，包含在路邊撿垃圾。」李奇曼個人推斷，川普大概不會被關進監獄或看守所。

▲▼美國前總統、共和黨總統候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統、共和黨總統候選人川普可能不會被判坐牢。（圖／達志影像／美聯社）

紐約法學院（New York Law School）教授柯明斯基（Anna Cominsky）表示，川普可能面臨最高5年的緩刑，期間他需要遵守法官提出的任何條件，這可能包含不再犯罪、在特定日期前繳清罰金，或提前告知旅行計畫等條件。

或者，川普可能被判3年的有條件釋放（conditional discharge），類似於緩刑需要遵守法官規定，但不須接受緩刑官的監督，會受到更少的監管。另一名刑事辯護律師薩蘭（Jeremy Saland）也認為，即使川普連任失敗，以他前總統的身分，在行政上要做到緩刑監督過於困難。

談到法官可強制要求的社區服務，薩蘭解釋，「他們可以讓你打掃街道，清除塗鴉，或做一些會弄髒手的類似的事。」柯明斯基補充，社區服務也可以是在非營利組織的社區據點工作，例如食物銀行或社區園藝。

至於罰款，川普可能面臨每項罪名最高5000美元的罰款，34項罪名總計17萬美元（約新台幣552萬元）。但薩蘭表示，「對於川普這樣的人來說，罰款無足輕重」，在這種情況下「金額只是象徵性的」。報導指出，曼哈頓最高法院法官將於7月11日進行宣判，川普受到判決後得進行上訴。

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