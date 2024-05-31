今天衝了！　速食店「買烤雞送炸雞」限時19天開跑

▲21PLUS、21風味館祭出超殺「買烤雞送炸雞」優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接今年最後1個連續假期，人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」特意祭出超殺「買烤雞送炸雞」限定優惠，一次就能吃到經典香草烤雞、酥炸小棒腿，滿足到不行，即日起限時19天開跑，趕快揪同事、朋友一起衝。

21PLUS、21風味館最新限時優惠來了，即日起至6月18日連19天祭出「買烤雞送炸雞」優惠，期間只要購買香草烤雞就送6隻酥炸小棒腿，現省264元，特價只要530元，提醒部分門市無販售半半小棒腿盒，更換成2塊香脆炸雞+2杯中杯蜂蜜綠茶，無販售門市有南港環球、時代、永安、板橋新埔、新店家樂福、桃園經國家樂福、華泰、台中中友、烏日高鐵、台南三越、巨蛋、高雄大樂、微風台大、21TOGO。

21PLUS、21風味館的招牌香草烤雞是使用21種天然香料醃製而成，口感鮮嫩多汁，半半小棒腿盒則除了吃得到招牌原味小棒腿外，還有期間限定的避風塘小棒腿，通通要把握機會吃。

▲麥當勞全球版APP祭出6大優惠券。

另，麥當勞全球版APP本周也有「6大優惠券」等吃，包括早餐限定「單點滿福堡特價45元（原價50元）」、「單點帕瑪森安格斯牛肉堡現折10元」，以及得來速限定「買大麥克套餐送4塊原味麥克雞塊」、「買勁辣雞腿堡套餐送4塊原味麥克雞塊」，使用期限至6月2日止。

除外還有99元超省晚餐券等領，至6月2日期間每日晚上6時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。