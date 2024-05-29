大學遇正妹「是國中告白胖妹」他秒求助！全場痛快笑：啪啪響

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

女大十八變，就有一名男網友表示，國中時曾拒絕一位胖妹的告白，沒想到大學時又碰到，不過對方變得很正、身材又好，人品也不錯，就萌生想交個朋友的念頭，忍不住求助其他人該如何開口。貼文一出，眾人紛紛笑呼痛快，「死心吧～錯失潛力股的機會，後面是追不到的」、「滾吧，你是人家生命中的汙點。」

原PO在「匿名3公社」發文，「國中時拒絕的胖妹，現在我們都讀大學了，發現她變得很正身材又很好，該如何跟她開口繼續當朋友呢？」文中還強調，當初他不是因為外表拒絕對方，現在也只是看女方人品不錯，單純想交朋友而已。

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不過，眾人壓根不信原PO的說法，也紛紛笑呼痛快，「以前你愛搭不理，現在讓你高攀不起」、「以前是胖妹，所以人品不好；現在是正妹，所以人品很好？」「現在反而是對方看不起你的人品了同學」、「她應該會謝謝你曾經拒絕她，但接下來的，你請～別做夢了～」、「發現她變得很正身材又很好，光這句你的臉就啪啪響了。」

還有網友直呼，「此地無銀三百兩，你反串就好好說，哪個男的這麼北爛？貼個照片我看看什麼鳥樣！」「這劇本不錯，接下來可以拿著咖啡或是資料、課本書籍，然後不小心撞在一起，有kiss更好，剩下的我懶得打了，你去找韓劇看比較快。」話題還釣出妹子分享，「想到以前我也胖，沒什麼人緣。後來會打扮了，以前瞧不上我的都跟我聊天，我看看也只是笑笑。」