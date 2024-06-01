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北藝大「豪華校長室」挨轟！校方認「溝通不足」：建議都虛心接受

▲▼北藝大校長開箱「超豪華校長室」　學生留言百則報修超反諷。（圖／翻攝VERSE IG）

▲北藝大校長開箱「超豪華校長室」，引發學生留言百則反諷，校方坦誠溝通不足。（圖／翻攝VERSE IG）

記者許敏溶／台北報導

台北藝術大學校長陳愷璜日前接受媒體採訪時公開「豪華辦公室」，引發學生留言百則反諷，希望校長看見學校宿舍漏水等問題。校方今（1日）表示，校長室搬遷有空間規畫考量，校舍確實有老舊漏水問題，已花費超過億元進行校舍修繕，學生批評顯示過去溝通不足，將啟動溝通機制化解學生誤解，任何對北藝大發展有利建議，北藝大都虛心接受，但未經查證偏頗言論，校方也會保留法律追訴權。

陳愷璜日前接受《VERSE》訪問，報導中指出，陳愷璜擔任北藝大校長7年，藝術家出身的他，將改為倉庫的前闈場改為校長室，並笑稱自己是「躲在倉庫裡面的校長」，由於校長室內有著巨大空間，放置沙發、巨型書櫃、會議桌、藝術品等物品，引發學生不滿，指出學生宿舍出現漏水、缺位等問題，校內不少校館都有地方需要整修，希望校長可以看見。

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針對外界對北藝大校長室整建花費龐大引起爭議，北藝大表示，外界所提出資訊並非事實，北藝大作為公立學校，所有花費都經過公開招標程序，並無不當並可受公評；此事引發外界不同意見，北藝大予以尊重，引發學生誤解，北藝大校長陳愷璜今天也指示成立溝通小組，立即啟動溝通機制。

北藝大指出，因應校務發展業務愈來愈繁重，2017年將副校長由原來的一位增加至2位，兩位副校長的辦公空間非常狹小，需要另覓空間，因而陳愷璜決定讓出自己辦公室，供兩位副校長使用，而在2017年底將四樓已經廢棄且堆滿雜物闈場改成校長室，同步將五樓的空間也整理提供高教深耕辦公室使用。

針對外界質疑整修費用過高，北藝大表示，身為公立大學，所有整建費用都需經過法定的程序招標辦理，所謂的「百萬廁所」乃與事實不符，而是在整建過程中，同步整修了包括行政大樓六間公用廁所與校長室廁所的全部設計費，以及校長室兩間廁所施工費用，所有的花費乃因應空間規畫及整建老舊廁所考量。

由於外界的發言引起學生在網路社群中紛紛表達宿舍漏水、教室老舊破損的不滿，北藝大表示，目前校舍大部份是建校時所興建，已超過三十多年，的確有老舊漏水等使用上的缺點，這兩年校方已逐年逐步進行校舍修繕，例如去年共花費6800萬元，修繕四個不同的系所教學大樓，今年夏天也將啟動女生宿舍的修繕。兩年經費初步估計超過億元，然而限於經費必須逐年分階段進行。

對於過程引起學生抱怨，陳愷璜表示，顯示過去溝通做得還是不足，已指示要成立溝通小組，盡速啟動與學生的溝通機制。

陳愷璜進一步指出，數位時代人人均可在網路上評論，北藝大作為公立大學，使用納稅義務人的錢，所做所為皆有其社會公共責任，網友們任意指涉校長室使用名牌家俱等，已偏離事實，且造成北藝大管理團隊和學生之間的巨大誤會，呼籲網友們發言能本於事實，任何對北藝大發展有利的建議，北藝大都虛心接受。但是未經查證的偏頗言論，校方也會保留法律追訴權。

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