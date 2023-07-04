巴西咻樂的悠揚午後　跨領域表演感動官學界嘉賓

▲ 「巴西音樂選粹」演出團隊與巴西駐台處長、北藝大師、世新大學師長、外交部嘉賓等合影。（攝影師李尚謙提供）

本報訊

由台北藝術大學音樂與影像跨域中心主辦的「巴西音樂選粹」（Choro Adventure），七月初假台北戲曲中心小表演廳演出，結合了巴西咻樂、國樂柳琴以及數位動畫的跨領域合作，透過輕快暖心的音樂及影像，感動了包括巴西駐台北商務辦事處處長馬楷良（Miguel Magalhães）等官學界及愛好音樂的嘉賓們。

咻樂（Choro）的葡文動詞原型是「哭泣」的意思，但其音樂風格卻多半有如陽光般歡快，原來有一說稱其為「令人感動落淚的音樂」。策展人林姿瑩教授指出，包括現在廣為人知的巴西音樂森巴（Samba）、巴莎諾瓦（Bossa Nova）都是源自於咻樂，影響當代流行音樂文化甚鉅。身為長笛家的林姿瑩說，當初接觸到咻樂，就愛上它輕鬆迷人的旋律，開始和音樂夥伴彭書禹一起投入巴西音樂研究，並創立咻樂風樂團，現在更帶著北藝大音樂學程MIT的年輕音樂學習者，一同栽進魅力無窮的巴西音樂領域，故此次的音樂會也可說是這個年輕團隊MIT Choro Ensemble的初登場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ ▼「巴西音樂選粹」結合數位動畫及兩國傳統樂器的跨領域表現，加上美聲及溫暖的曲風，感動全場嘉賓。（攝影師李尚謙提供）

協辦單位台巴藝術文化交流協會會長謝如欣認為，除了嘉年華與足球，巴西仍擁有許多其他像咻樂一樣令人感動、充滿自由奔放色彩的藝術文化，卻因為距離以及語言的差異，使得台灣少有人認識到巴西的美好，同樣地，遠在地球另一端的巴西民眾，對台灣文化也多是一知半解。這也正是熱愛兩地藝術文化者目前所面臨的困境。

包括咻樂風及熱衷於巴西武術卡波耶拉（Capoeira）的藝術家們，最快的學習管道是透過與巴西交流熱切的日本，在二手傳播之下，多少有些遺憾。謝如欣表示，這些年她積極在巴西各地舉辦台灣電影展，希望透過電影向巴西觀眾傳達台灣人文風情之美，過程中接獲不少巴西藝術家及學者的詢問，才發現其實許多巴西人對台灣的藝術文化甚至民主進程相當有興趣，只可惜苦無管道做進一步的接觸及研究，故她特成立台巴藝術文化交流協會，希望透過這個協會，讓台灣與巴西雙邊交流的管道更為暢通。

▲▼ 「巴西音樂選粹」的最終曲如同一場巴西婚禮，邀請現場嘉賓共舞，包括巴西大使馬楷良、北藝大校長陳愷璜、世新大學校長陳清河及台巴藝文交流協會會長謝如欣等人，都下場一同舞動仲夏。（攝影師李尚謙提供）

這場充滿熱情又帶點慵懶的「巴西音樂選粹」演出，除了經典咻樂曲目演奏外，音樂家彭書禹特地以咻樂曲風改編了台灣民謠，以台灣啤酒（Taiwan beer）和巴西公主甘蔗酒（Capirinha）為名，寫了首「台巴特調」（Taipirinha），每首曲子還搭配了北藝大動畫系趙瞬文主任帶領學生團隊設計的動畫短片。此外，該音會並邀請到曾在巴西研究多年的日本樂手大道寺荣演奏巴西小吉他，與國樂家陳崇青的柳琴演奏呼應。

精彩的跨領域演出感動了現場嘉賓，巴西駐台北商務辦事處處長馬楷良（Miguel Magalhães）特別感謝謝如欣的邀請，讓他在駐外的時光也能感受美好的家鄉音樂。外交部曾派駐巴西聖保羅經文處的亞西及非洲總領事王啟文、拉美及加海司專委徐澤玗、科長梁志豪、前巴西聖保羅僑教中心主任詹前校、外貿協會副處長呂秀玲，以及愛好藝文的監察委員紀惠容、知名媒體人眭澔平等人，都參與了這場盛會。過去曾在聖保羅經文處擔任組長的徐澤玗更稱讚演唱者胡瑜芳，葡語發音標準更唱出了巴西音樂的蘊味。

▲ 「巴西音樂選粹」樂手們與現場觀眾合影。（攝影師李尚謙提供）

做為主人的北藝大校長陳愷璜伉儷、副校長李葭儀、國際長林亞婷皆前往支持這場音樂會，同樣在影視藝文產業執翹楚的世新大學校長陳清河伉儷、國際長劉文英、公共事務室主任唐淑珍、校友總會理事長陳錦祥等人，亦受邀參與。

同為北藝大及世新的校友，謝如欣表示很高興接到林姿瑩老師邀請協辦這場活動，希望透過仲夏午後既輕快又熱情的巴西音樂會，讓更多的學術單位認識巴西之美，未來不管是校與校之間、國與國之間，都能有更豐富多元的國際文化交流，也期待明年度與咻樂風樂團在巴西本地有更多的合作。

▲ 巴西駐台處長馬楷良（中）期待未來和台巴藝文交流協會會長謝如欣（左）及咻樂風林姿瑩，有更多台巴藝文的交流合作。（陳妍提供）