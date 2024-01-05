19歲男大生闖紅燈撞特斯拉　後座女友摔飛亡...賠250萬獲原諒

記者黃宥寧／台北報導

19歲呂姓男大生前年10月騎乘機車，後座搭載就讀北藝大吳姓女友人欲返回校區，豈料行經北市北投區中央北路4段與大度路3段交岔路口時闖紅燈，撞上楊姓男子駕駛的特斯拉，2人當場遭拋飛，吳女經搶救仍回天乏術。士林地院審結，依過失致死罪，處呂男有期徒刑7月。緩刑3年。

2022年10月28日凌晨2時許，呂男騎乘要價約12萬機車，欲載吳女返回學校，豈料中央北路4段與大度路3段交岔路口處時，未注意前方是紅燈，違規闖越，撞上直行特斯拉，2人重摔在地，後座的吳女傷勢嚴重，經淡水馬偕醫師搶救後，凌晨3時52分宣告不治；呂男則是頭部受傷，一度昏迷指數8。

平時開多元計程車的特斯拉楊姓男子，第一時間向警表示，案發時並沒有開啟自動輔助駕駛系統（Autopilot），並願意提供行車紀錄器影像。

▼呂姓男大生騎乘機車搭載吳姓女友人，闖越紅燈撞擊特斯拉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢警隨即展開調查，根據路口監視器，特斯拉行車記錄器等，認呂男違規為肇事主因，依法將他起訴，39歲特斯拉楊姓男子則獲不起訴。

法院審理時，呂男與吳女的家長以250萬和解，痛失愛女的吳媽媽也決定原諒他。法官審酌呂男駕車未能切實遵守交通規則，因而肇事致吳女死亡重大憾事發生，造成家屬驟遇天人永隔、難以彌平之傷痛，惟念犯後坦承犯行，態度良好，承諾賠償等，依過失致死罪，處有期徒刑7月、緩刑3年，並應依附約定時間，支付損害賠償給吳女家屬。