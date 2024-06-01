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北藝大校長開箱「超豪華校長室」　學生留言百則報修反諷

▲▼北藝大校長開箱「超豪華校長室」　學生留言百則報修超反諷。（圖／翻攝VERSE IG）

▲破百名學生在留言區喊著要報修。（圖／翻攝VERSE IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北藝術大學（下稱北藝大）校長陳愷璜，日前接受媒體採訪，公開校內的「豪華辦公室」。許多北藝大學生看完傻眼，認為宿舍漏水、缺位，以及各校館都有地方需要整修，希望校長可以看見。

據《VERSE》報導指出，藝術家出身的陳愷璜已擔任北藝大校長7年，將改為倉庫的前闈場改為校長室，笑稱自己是「躲在倉庫裡面的校長」，並在有著巨大空間的校長室內放置沙發、巨型書櫃、會議桌、木雕、藝術品等物品。

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然而，該則貼文PO出後引起北藝大學生怒火，而該媒體疑似將文章下架、刪除，讓輿論再起。事後，該則報導已重新上架IG，許多北藝大的學生也到貼文處留言「報修」，與校長豪華的辦公室形成強烈對比。

學生紛紛留言，「有這麼大的書櫃，卻沒有學生可以住宿的補救跟空間」、「校長，綜合宿舍要被拆掉了，我沒有地方睡覺了，你的辦公室看起來好大，我可以睡在那嗎？拜託啦，我不會打呼」、「校長我研宿房間洗手台天花板一直漏水，漏到天花板都變黑色的了，報修之後的解法是在天花板上面放水桶接水，再請人每個禮拜進房間打擾倒水桶裡接滿的水喔」、「校長室加蓋減速帶，花錢會不會慢一點」、「宿舍整修，名額變超少也沒有任何補救措施只給租屋網站」、「喜歡跟空間對話，但不喜歡跟學生對話」。

此外，也有人發現校長室內的家具不一般，「會議桌旁的Eames椅子，正版的大概9萬多一張；好奇校長室裡是放了將近一百萬的椅子還是放的是仿品？」「那個沙發很不簡單，我記得要幾十萬快百萬」。

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