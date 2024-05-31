異物哽塞莫驚慌　南消四大隊社區推廣急救技能

▲台南市消防局第四大隊新化分隊，分別由張宏全小隊長及蕭偉振小隊長帶隊至轄區老人日照中心，推廣哈姆立克法、民眾版CPR+AED等實用急救技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午佳節將至，應景食物就是粽子，因糯米較黏，可能會導致年長者或小朋友噎到，嚴重可能呼吸困難甚至死亡，身邊的家人若能即時急救，將能挽救寶貴生命，避免悲劇發生。

台南市消防局第四大隊新化分隊，分別由張宏全小隊長及蕭偉振小隊長帶隊至轄區老人日照中心，向民眾介紹異物哽塞的各種狀況，並推廣哈姆立克法、民眾版CPR+AED等實用急救技能。

消防局第四大隊大隊長蔡國保指出，端午節應景食物粽子黏度高，食用時沒有仔細咀嚼，容易在吞嚥時堵塞氣管造成異物哽塞，哽塞初期可以鼓勵患者咳嗽或以哈姆立克法擠壓患者腹部協助將異物排出，如患者已失去意識且無呼吸、心跳，就要趕快進行心肺復甦術並打119求救。

消防局局長李明峯表示，平時轄區內各分隊都會因應民俗節慶編排防災宣導勤務，透過走入社區活動中心及集會活動機會，推廣救人自救的觀念及方法。在意外事故發生時，正確實施哈姆立克急救術及CPR，至關重要。同時，民眾還可以下載消防署推出的「急救先鋒」APP，通過該 APP 找到附近的 AED，以便在需要時及時施行 CPR 搶救，爭取黃金救援時間。

市長黃偉哲亦表示，秉持打造安全城市信念，希望藉由消防局大力推廣救護技術，能在必要時第一時間挽救生命，讓台南市民居家安全更有保障，打造安全家園是我們的責任，讓我們一起學習CPR守護家人。